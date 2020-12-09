الزراعة: تواصل تنظيم ندوات توعية وتشجيع المزارعين للاشتراك في منظومة الري

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واجهزتها التنفيذية ومن خلال توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتضافر الجهود لتنفيذ وتفعيل منظومة تحديث الري الحقلي عُقدت ندوة تثقيفية موسعه بمركز الداخله محافظة الوادي الجديد بمدينه موط والقصر بالتنسيق مع د مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد والمهندس / سيد مدني مدير الاداره الزراعية بموط وفي حضور الحاج محمود الشاذلي رئيس الجمعيه التعاونيه المركزيه بالوادي الجديد واعضاء مجالس إدارات الجمعيات المحليه لمركز الداخله بموط والقصر والمهندس طارق الشريف مدير جهاز تحسين الأراضي بالداخله ومهندسي ومديري الجمعيات الزراعية بالداخلية حيث قام د علي اسماعيل وكيل معهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد بعرض منظومة الري الحديث وفوائده واهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسي التعاون ومشاركة الجمعيه المركزيه للتعاون مع جمعياتها النوعيه بالوادي الجديد لتحديث منظومة الري الحقلي والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعيين وتوضيح اهمية هذا العمل لخدمة صغار المزارعين ومن خلال وجود جهة تستطيع التعامل مع الشركات والبنك والمشاركة الايجابيه لتنفيذ منظومه تحديث الري وأكد اسماعيل انه تم توفير التمويل من خلال البنك الزراعي المصري بفائدة بسيطة 5% علي 5 سنوات وموافقة البنك علي التعامل مع الجمعيات التعاونية في توفير القروض للتنفيذ وشرح اليات العمل الخاصة بذلك.وعلى جانب اخر تفقد وكيل وزارة الزراعة بالوادى ووكيل معهد بحوث الأراضي ورئيس منظومة تحديث الري بالوادي الجديد ومديري الادارات الزراعيه بموط والقصر بعض المزارع التي قامت بتحديث الري ذاتي والتي مثلت نموذج انتاجي مع ظروف التربه وملوحتها في موط وقري القصروفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة تحديث الري فقد تم زياره الارادة الزراعيه بمركز بلاط بحضور مدير الاداره الزراعيه ومجموعه من المهندسين المسؤلين عن تحديث الري والذي أوضح ارتفاع نسبه تنفيذ البنيه التحتيه للشبكة الرئيسية والخطوط الناقله لمعظم الأراضي وتم شرح المنظومه وألية التمويل مع الجمعيات وكذا الافراد من خلال مبادره البنك المركزي ويشارك فيها البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين