أشرف عقبة: سيكون من الصعب نقل لقاح فايزر إلى مصر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن اللقاحات هي تدريب للجهاز المناعي على الوقاية من فيروس كورونا، كما يعطي للجهاز المناعي تحفيزات لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن المشكلة الرئيسية في لقاح فايزر هو ضرورة تعرضه لدرجات حرارة منخفضة للغاية، ومن الناحية الوجيستية سيكون من الصعب نقله وحفظه وحقنه في مصر.

وأوضح أن اللقاح الصيني يتسخدم الناقل عن طريق فيروسات معينة، وهو اللقاح الذي اشتركت مصر في تجاربه السريرية، وتسعى الحكومة المصرية إلى تصنيعه في مصر حتى يكون متاحا ويتم توزيعه على الدول المجاورة.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على أفضل اللقاحات الخاصة بمرضى كورونا والتي تحمي أصحابها من الإصابة به، ولحين الوصول لذلك تستمر الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة في الوقوف على أهم وأبرز اللقاحات قبل التعاقد مع أية دولة.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، قال إن الولايات المتحدة والدولة الأوروبية شهدت التصريح باستخدام أكثر من لقاح لمكافحة فيروس المستجد، بالإضافة إلى وجود لقاحات صينية وروسية، يجب أن تمر باختبارات السلامة والفاعلية، مشددًا على أنه لا مجال للتشويش على أمان تطعيم لقاح كورونا وبخاصة في الدول الكبرى.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد": "الأمان أهم من الفاعلية في مجال الأدوية وبخاصة في التطعيمات لأن شعوبا كاملة تحصل عليها، وبالتالي فإنه لا مجال للتهاون في لقاحات كورونا، وعندما تصرح الـFDA بأمان أي مصل فإن درجة الأمان فيها تكون عالية جدًا".