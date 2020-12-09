"الدواء الأمريكية" تطمئن العالم بشأن لقاح فايزر: توفي اثنان فقط وليس 6

على مدار الساعات الماضية، انتابت الكثيرين حالة من القلق من انتشار أنباء عن وفاة 6 أشخاص، خلال تجارب التي أجريت على لقاح "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية علقت على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بكثرة، لتبعث رسالة طمأنينة للملايين ممن ينوون الحصول على التطعيم.

وخلال إفادة للإدارة، الثلاثاء، نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمركية، قالت الهيئة إنَّ الوفيات الستة "لا علاقة لها باللقاح".

وأوضحت الإفادة أن "من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة. توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحا وهميا واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي" وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية"

وتابعت: "لكن لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح".

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنَّه "لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح"، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90 بالمئة في التجارب السريرية.

وحسب البيانات التي قدمتها "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، تبدأ الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح بعد الجرعة الأولى، حيث تصل الحماية من فيروس كورونا إلى 88%.

ومع الحصول على الجرعة الثانية التي تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى، تصل درجة الحماية إلى أكثر من 95%.

وقالت إفادة إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن متلقي اللقاح يبدأون في إنتاج الأجسام المضادة لكورونا، خلال 10 أيام من حصولهم على الجرعة الأولى.

ومن المنتظر أن ترخص السلطات الأمريكية اللقاح للاستخدام على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال أيام، أسوة ببريطانيا التي بدأت بالفعل حملة تطعيم الثلاثاء، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة.

وكان تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أفاد بوفاة 6 أشخاص خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طوّرته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتك" الألمانية.

وأفيد في التفاصيل بأنَّ 4 من المتوفين الستة تلقوا عقارًا وهميًا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي وفقًا لقناة "روسيا اليوم".