وكالة الأدوية الأوروبية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، بدء تحقيق يتعلق بتعرضها لهجوم سيبراني.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، أنها فتحت على وجه السرعة تحقيقًا كاملًا، بالتعاون الوثيق مع الشرطة، وفقا لما ذكرته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية.

وأضافت الشبكة الأوروبية، أن وكالة الأدوية الأوروبية، تدرس ما إذا كانت ستمنح الموافقة التنظيمية للقاحين مضادين لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أحدهما طورته شركة فايزر، والآخر بواسطة شركة موديرنا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.