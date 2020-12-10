شعبة الذهب: السعر ارتفع 22% منذ بداية العام الجاري

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن المتسبب في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب عدد كبير من الأسباب أولها جائحة فيروس كورونا والتي أدت لمشكلات اقتصادية كبرى حول العالم دفعت البعض لشراء الذهب كونه الملآذ الأمن.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أن الوصول للقاح فيروس كورونا والتأكد من جدواه لمنع انتشار الفيروس سيؤدى إلى وصول أسعار الذهب إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح أنه من الممكن أن يحدث انخفاض جديد في سعر الذهب ولكن لن يصل إلى ما كان عليه من قبل، حيث إنه خلال السنوات الماضية لم ينخفض سعره إلى مستويات متدنية.

ونصح من يسعى لشراء الذهب من أجل الاستثمار فعليه الشراء بنصف المتاح، له حتى لا يكون مجبرا على البيع فيما بعد بالخسارة.

وأكد أن الذهب مازال هو الملاذ الآمن للاستثمار والادخار، وهناك ارتفاع 22% في أسعاره منذ بداية العام، وهي النسبة التي لم تحققها أية بنوك على مستوى العالم.

وتابع: "الاقبال على الذهب زي ما هو، ولكن المصنعين اتجهوا إلى المشغولات ذات الوزن الخفيف، والكوليه بقي بيوصل لـ2.5 جرام بعدما كان 70 جرام، وربحية المصنع هي ربحية جرام فهو بيكسب من عدد الجرامات، ومصاريفه باتت في زيادة".