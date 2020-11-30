شعبة الذهب عن سعره: مش هينزل أكتر من كده.. ومفيش حاجة اسمها "صيني"

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب يُعد خزينة للأموال، وكذلك زينة لمن ترتديه، كما أن سعر الذهب بمصر مرتبط بالبورصة العالمية، وسعر اليوم يحركه الاقتصاد، وحال استقرار الاقتصاد، يهبط أسعار الذهب، والعلاقة بين الاستثمار والذهب عكسية، فمع نزول سعر الذهب يرتفع سعر البترول، والعكس صحيح.

وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن أسعار الذهب بدأت في العودة للمعدلات الطبيعية مع انتعاش الصناعة، كما أن السعر الآن مناسب للشراء ومن الممكن أن تزيد الأسعار قليلا، ولا يوجد شيء اسمه ذهب صيني.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن من يُطلق عليه ذهب صيني، هو اكسسوار ولا يمكن إطلاق لفظ ذهب عليه، ناصحًا المواطنين بالعمل على شراء الذهب الفترة الحالية نظرًا لانخفاض سعره، فسعر الذهب انخفض بسبب الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه يتم بيع الذهب بسعر منخفض حتى يتم استثمار الأموال في الاقتصاد والدليل على ذلك ارتفاع سعر البترول، مضيفًا :" أعتقد أن الذهب لن ينخفض أكثر من ذلك في الفترة المقبلة والسعر الحالي هو سعر عادل جدًا".

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي، بعد عدة ارتفاعات وانخفاضات متتالية شهدها المعدن الأصفر في الأيام القليلة الماضية، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوميتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 889 و891 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليومتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 778 و780 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليومتباين سعر الذهب عيار 18 بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليومتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6224 و6240 جنيهًا.