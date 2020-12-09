الري: تعميم "التحول الرقمي" قبل الانتقال إلى "الإدارية"

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات فى مجال التحول الرقمى من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وأشار الوزير، خلال اجتماع مع الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الرى فى مجال التحول الرقمى، إلى أنه جارٍ تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأكد الوزير تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز «GPS» والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.

وشدد على الإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات متنوعة للعاملين بالوزارة، مع استعداد المركز لتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات، فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى.

جدير بالذكر أنه فى ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات، وبالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وجميع قطاعات وهيئات الوزارة.