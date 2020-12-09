أمير المصري: بكيت وضحكت حين قرأت قصة فيلم Limbo

أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته البالغة لعرض فيلمه Limbo، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 42 بدار الأوبرا المصرية.

قال أمير فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه سعيد للغاية بعرض فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذى يعد واحد من أهم وأقوى المهرجانات السينمائية فى العالم والوطن العربي.

وأشار أمير، إلى أنه تحمس للمشاركة فى ذلك الفيلم العالمي، بعد علمه أن الفيلم يتحدث عن اللاجئين، قائلا: "قلت في نفسي فيلم آخر يتناول قصص قديمة من اليأس وفقدان الأمل، لكن عند قرائتي للسيناريو، بكيت وضحكت في وقت واحد، فأنا لم أرى فيلم يتناول قضية اللاجئين من هذه الزاوية، تلك التي تشعل قلبك بالمشاعر وتضحك في نفس الوقت".

وحاز فيلم Limbo، على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأدا التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo".

وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات، والذي اعتبره نوعًا من عدم الولاء، ويعتبر المشهد الأكثر عاطفية والدال على الأداء الرائع لـأمير هو الذي تضمن محادثاته التليفونية مع والدته طالبًا وصفات أكلها في محاولة مني للعيش وكأنه في منزله".

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.