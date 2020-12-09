خبير: مصر ستكون من أهم خمس دول اقتصادية على مستوى العالم

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن كل دول العالم من مصلحتها التعامل مع مصر، وتستفيد من الحالة الاقتصادية الموجودة بها، لأنها ستكون من أهم خمس دول اقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ستحقق معدل نمو 3.5%، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الموجود في العالم كله، ومثلا الاقتصاد البريطاني حقق معدل نمو -8 %، وحققت الولايات المتحدة -10%.

وتابع أستاذ القانون التجاري الدولي، أن أي شركة عالمية ترغب في الاستفادة من البيئة الاقتصادية المصرية، وهذا بفضل شجاعة المصريين إلى العمل، رغم جائحة فيروس كورونا، وكانت مصر تعمل ولم تغلق، وحاليًا تحصد ثمار هذا العمل، لافتا إلى أن الجميع تحدى الظروف وكافة العقبات، وكانت حكمة كبيرة من القيادة السياسية في اتخاذ قرار الغلق الجزئي.

وشدد على أن النتيجة المباشرة لذلك هو التفوق المصري، لافتا إلى أن أي مستثمر عالمي يريد عمال يعملون في مثل هذه الظروف، إضافة إلى العلاقات المتوازنة التي يقيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع دول العالم، وهي تنظر لنا باحترام.

ولفت إلى أن نتيجة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا سيترتب عليها عقود استثمار جديدة، وسيتم توطين التكنولوجيا الفرنسية في مصر، وكما نجحت مصر في العديد من المجالات الأخرى سوف تنجح مصر في ذلك أيضا، وسوف تصدر التكنولوجيا في المستقبل.

وأشار إلى ضرورة التكاتف ومواجهة الحروب التجارية ضد مصر.

في سياق منفصل، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته للجمهورية الفرنسية، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها العديد من المسؤولين وعلى رأسهم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه عددًا من الملفات المهمة، على رأسها التعاون الثنائي بين البلدين، والملفات الإقليمية مثل أمن البحر المتوسط، والملف الليبي، والقضية الفلسطينية.