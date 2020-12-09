في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. السيسي يؤكد تمسك مصر بسيادة القانون

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد -بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد- تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون، ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

كما شدد الرئيس السيسي، على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد، منذ بدء مسيرة التنمية، ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

وأشاد الرئيس، بمؤسسات الدولة المعنية، لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.