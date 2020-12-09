خبير: الجانب العسكري كان له أهمية خاصة في زيارة السيسي لفرنسا

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، قائلا إن الزيارة كانت مهمة للغاية، ولكن الجزء العسكري كان له أهمية خاصة في الزيارة، وذلك في ظل أن مصر مهددة من جوانبها الأربعة الاستراتيجية لأول مرة في تاريخ مصر، سواء الاتجاه السيناوي (الشرق)، وليبيا (الغرب)، ومنابع النيل (الجنوب)، والبحر المتوسط (الشمال).

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السيسي منذ توليه الحكم اتخذ قرارًا هاما وهو تنويع مصادر السلاح لحماية الدولة، وهذا قرار كانت تحلم به القوات المسلحة خلال الـ 30 عام الماضيين، "مش معقول نفضل نجيب سلاح من دولة واحدة بس أكيد".

وتابع أن قرار تنويع مصادر السلاح من أعظم قرارات الرئيس السيسي بدلا من الحصول على السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ومن أكبر الدول التي حصلت مصر على السلاح منها هي فرنسا، حيث حصلت مصر على أسلحة متعددة من خلال فرنسا.

وأشار إلى أن مصر كانت أول دولة حصلت على الرافال من فرنسا، وجاء بعدها الهند بـ 20 طائرة، وقطر بـ 14 طائرة، موضحًا أن مصر فتحت المجال أمام العالم لشراء الأسلحة من فرنسا، لأن مصر الجيش التاسع عالميًا، وقدراته وخبراته كبيرة جدًا، وهذا يشجع أي دولة لشراء الأسلحة من فرنسا.

وواصل أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ولقائه مع رئيس الشركة المصنعة للطائرة الرافال، تمثل أهمية كبيرة، لأنها تضمن توفير قطع الغيار لهذه الأسلحة في المستقبل، فضلا عن أن الزيارة شملت أيضا العمل على تطوير موديلات الأسلحة التي تحصل عليها مصر من فرنسا.