فخري الفقي: 165 شركة فرنسية تعمل في مصر خلقت 38 ألف فرصة عمل

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، ومستشار ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الاستقبال الحافل والتاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي، في فرنسا، يعتبر ردًا على كل من شكك في العلاقات المصرية- الفرنسية، وعكس عمق العلاقات بينهما، لافتا إلى وجود 165 شركة فرنسية تعمل في مصر.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن الزيارة كانت شاملة، والبعد الاقتصادي لم يكن موجودا إلا إذا كان هناك استقرار سياسي في مصر.

وتابع مستشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن البعد الاقتصادي بين البلدين متشعب، والاستثمارات تنامت بشكل كبير، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار في كافة الأنشطة، سواء في مجال النقل، أو الطاقة، ومجالات عديدة أخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتوطينها في مصر.

وأوضح، أن الاستثمارات في العامين الأخيرين، وصلت إلى 350 مليون دولار في عام 2019- 2020، وهذه الزيارة تم خلالها الاتفاق على اتفاقيات تقدر قيمتها بـ715 مليون دولار في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن الاستثمارات السنوية في حالة تنامي، ومرشحة للزيادة، والتبادل التجاري بين البلدين وصل في العامين الأخيرين إلى 2.4 مليار دولار في العام، موضحا أن الميزان التجاري لصالح فرنسا، ومصر تصدر لها بحوالي 600 مليون دولار، وتستورد منها بنحو 1.8 مليار دولار.

وأكد، أن عدد الشركات الفرنسية الموجودة في مصر وصلت إلى 165 شركة فرنسية، وخلقت 38 ألف فرصة عمل للمصريين، بالإضافة إلى التدريب الذي قدمته للمصريين.

في سياق منفصل، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته للجمهورية الفرنسية، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها العديد من المسؤولين وعلى رأسهم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه عددًا من الملفات المهمة، على رأسها التعاون الثنائي بين البلدين، والملفات الإقليمية مثل أمن البحر المتوسط، والملف الليبي، والقضية الفلسطينية.