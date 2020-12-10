صاحب "دار عرفة" للعمارة: مشروع "بيت مصر" ينتهي في 2023

قال وليد عرفة، المهندس المعماري، إن المدينة الجامعية الطلابية الدولية في فرنسا موجودة منذ 1920، ومصر دعيت في وقت سابق لتأسيس "بيت مصر"، ولكن هذا حدث بعد مرور 66 عاما، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "عرفة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن المشروع تم إحياؤه مرة أخرى بعد 66 سنة، وطُرحت مسابقة لتنفيذه، بعد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاز بالمسابقة "دار عرفة" للعمارة.

وتابع، أن المبنى من المقرر أن ينتهي في 2023، مشيرا إلى أنه شاب ولكن لديه خبرة في هذا المجال، مشددا على أن هذا المشروع مهم للطلبة المصريين الذين يعيشون في فرنسا، وبعض الطلبة الذين أنهوا دراستهم في باريس يتمنون العودة للدراسة مرة أخرى ليعيشوا في هذه المدينة.

في سياق منفصل، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته للجمهورية الفرنسية، استغرقت عدة أيام، التقى خلالها العديد من المسؤولين وعلى رأسهم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث معه عددًا من الملفات المهمة، على رأسها التعاون الثنائي بين البلدين، والملفات الإقليمية مثل أمن البحر المتوسط، والملف الليبي، والقضية الفلسطينية.

وشملت الزيارة لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.