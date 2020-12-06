تكريم حلمي بكر بصالون تحيا مصر في بيت السحيمي الإثنين المقبل

ينظم بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الإثنين، صالون تحيا مصر للموسيقى العربية، والذي يقام بالتعاون مع فرقة تحيا مصر لمؤسسها سعيد عندليب.

وكان تأسس الصالون لتكريم فناني الزمن الجميل في الموسيقى والغناء، ورموز التراث الفني من صناع تاريخ الموسيقي العربية في مصر، ويكرم الصالون هذا الشهر الموسيقار الكبير حلمي بكر بتقديم اشهر الأعمال الفنية التي قدمها علي مدار حياته الفنية ومازال عطاؤه مستمرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أغنيات والحان الموسيقار الكبير منها : "عرباوي" و " يا حسن يا مغنواتي" محمد رشدي، " صبر ايوب" محرم فؤاد، "إية العظمة دي كلها" وليد توفيق، "ولا تصدق" و "محبحبش حد الا انت" أصالة ، "بياع كلام" لصباح، "علي عيني" وردة ، "عللي جري" و "يا حبايب مصر" عاليا التونسية، يصاحب الفرقة علي العود سعيد عندليب، أورج أحمد مظهر، أكورديون فاروق سلامة .

وعلى جانب أخر يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الأحد 6 ديسمبر، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي يرصد الحصاد الشعري المصري خلال عام 2020 .

يشارك في الصالون من الشعراء والنقاد: أحمد عبدالمعطي حجازي، أشرف عامر، السيد حسن، مجدي السعيد، حسن شهاب الدين، مدحت صفوت، محمد عرب صالح، نور الدين نادر ، أحمد بدوي العميد، ويسبق الصالون في الرابعة مساء ورشة لشعراء شباب الجامعات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وعلى جانب آخر يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد القادم 6 ديسمبر، أمسية لفرقة "تواشيح" السورية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

تأسست فرقة "تواشيح" في مصر على يد المُنشد السوري عدنان ساسة، عام 2012، حيث تُقدم ليلة في فن السماع من تراث المدن القديمة السورية، ومجموعة من التواشيح والأغاني التراثية القديمة.