القصة الكاملة لاختطاف نجل ثري صعيدي في سوهاج.. احتجزوه على الصحراوي

خطط 5 متهمين ضاقت بيهم الحياة وتملكهم حب المال لطريقة للبحث عن أموال بأي شكل، ولم يجدوا أمامهم إلا الطفل صاحب الـ 7 سنوات، فوالده أحد أثرياء القرية ويعمل بالخليج منذ فترة طويلة، وتظهر على نجله علامات الثراء، فقرروا اختطاف الطفل، ووضعوا خطة مُحكمة.

وزّع المتهمون الأدوار فيما بينهم، حيث تولى الأول استدراج الطفل، بينما تولى الثاني والثالث والرابع وضعه فى "توك توك" وتولى الخامس التحفظ عليه واحتجازه فى منزل بالطريق الصحراوي، بمدينة المنشأة.

في اليوم المحدد للجريمة، استدرج الأول الطفل المجني عليه، ثم سلّمه للمتهمين الثاني والثالث والرابع، الذين سلموه بدورهم للمتهم الخامس، الذي احتجزه داخل المنزل الواقع بالظهير الصحراوي، واطمأن المتهمون لحسن سير خطتهم، وهنأوا بعضهم البعض على نجاح الفصل الأول من الخطة بنجاح.

بدأ أهل الطفل البحث عنه طيلة يوم كامل، وبعدها توجه عمه إلى مركز الشرطة وأبلغ عن اختفاء الطفل، دون توجيه اتهام لأحد نظرا لعدم وجود خلافات مع أحد، وفور خروج العم من مركز الشرطة ووصوله منزل الأسرة، تلقى اتصالا من المتهمين.

المتهمون أبلغوا العم وهو موظف بإحدى الجهات الحكومية، بارتكابهم واقعة خطف الطفل، وطلبوا منه عدم إبلاغ الشرطة حفاظا على حياته، كما طلبوا مبلغ 300 ألف جنيه كفدية، لإطلاق سراحه.

أبلغ العم الشرطة مجددا، مؤكدا أنه تلقى إتصالا من مجهول يطلب منه دفع فدية لإطلاق سراح الطفل، لتبدأ الشرطة خطة بحث ودفعت بعدد من الضباط ذوي الخبرة فى قضايا الخطف وطلب الفدية.

الفريق المكلف بحل اللغز، بدأ فى فحص علاقات الأسرة، ودلت التحريات إلى أن الأسرة تتمتع بسمعة حسنة، وأن أفرادها ليسوا على خلاف مع أحد، وأن والد الطفل من الأثرياء، ومقيم بإحدى دول الخليج.

التحريات المكثفة وصلت إلى معلومة استقتها من مصادر موثقة، وهي أن الطفل مختطف ومحتجز فى منزل على الطريق الصحراوي بدائرة مدينة المنشأة بسوهاج، كما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين.

حددت الشرطة مكان الاحتجاز، وداهمته مدعومة بقوات مجهزة على الاشتباك، وتمكنت من تحرير الطفل المختطف، وإعادته لأسرته سالما، وألقت القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ومثل المتهمون أمام محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة، وأحمد جلال سعد، في عدة جلسات.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، كما استمعت للشهود، ووازنت بين أدلة الدعوى، حتى أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم.