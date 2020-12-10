8 معلومات جديدة عن المتحف الكبير: يعرض شال توت عنخ آمون بطول 5 أمتار

يقف العالم على موعد مع افتتاح أكبر متحف في العالم للآثار بمنطقة أهرام الجيزة، والذي من المنتظر أن يكون إضافة قوية للحركة الثقافية والسياحية العالمية ومحبي الآثار حول العالم.

"الوطن" ترصد لكم معلومات جديدة عن المتحف المصري الكبير ذكرها بعض المسؤولين في تصريحات تلفزيونية حديثة كما يلي:

1- فكرة المتحف المصري الكبيرتقوم على ربط المتحف بالأهرامات، وبالتالي فإن المنطقة من الهرم حتى منطقة المتحف ستكون شاغرة، لتشهد بعض المشروعات مثل المشايات التي يمشي عليها السائح وغيرها، وستكون المنطقة مرتبطة بمطار سفنكس.

2- يشهد المتحف عرض القطع الخاصة بتوت عنخ آمون حيث سيشهد عرض المجموعة بالكامل بواقع 5640 قطعة، وكانت بعض القطع ليست مؤهلة للعرض وهي قطع فريدة وستضيف الكثير إلى العرض المتحفي.

3- سيعرض فيه شال بطول 5 أمتار جرى اكتشافه في مقبرة توت عنخ آمون وكانت عبارة عن قطعة من النسيج لا معالم لها، وكانت محفوظة بالمتحف المصري في التحرير.

4 -سيشهد عرض تمثال حابي وهو إله النيل، وفضل النيل على مصر عظيم، إذ ربط شمالها بجنوبها وهو أهم الأشياء بالنسبة إلى مصر.

5- الدرج العظيم يضم 60 تمثالًا لملوك من أعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة مثل سنوسرت الأول ورمسيس الثاني وحتشبسوت وعنخ آمون، وقد يستغرق التجول فيه ساعة كاملة.

6- الدرج الكبير يمكن صعوده على الدرج العادي أو بالمشايات الكهربائية، والزوار لن يشعروا بالإرهاق أبدًا، ويعتبر من أهم القاعات الأساسية في المتحف، فيمكن مشاهدة التماثيل الملكية والاطلاع على علاقة الملوك بالآهة ومشاهدة عناصر أثرية ضخمة.

7- زيارة المتحف ستكون أمرًا غير عادي، وسيكون هناك مسلة للملك رمسيس الثاني في المدخل.

8- سيكون المكان متاحا للجميع، ويتم التواصل مع الزوار قبل التحرك من منازلهم من خلال موقع إلكتروني من أجل تسجيل موعد زيارتهم دون أن يضطر أي زائر إلى الوقوف أمام شباك التذاكر.