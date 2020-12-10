قمة و11 لقاء وحوار وزيارة للجندي المجهول.. ملخص زيارة السيسي لفرنسا

زيارة ناجحة وثرية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا قام خلالها بعدد من اللقاءات والأنشطة استمرت لمدة 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

أنشطة ولقاءات الرئيس السيسي نرصدها لكم كما يلي:

لقاء مع وزير خارجية فرنسا

في بداية الجولة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير خارجية فرنسا وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم مسارات الحوار بين العالمين الإسلامي والأوروبي على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.

لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية

والتقى السيسي بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتناول اللقاء بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

مباحثات مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه

كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب السيسي عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء مع عمدة باريس في مقر عمودية باريس

كما التقى الرئيس السيسي مع آن هيدالجو عمدة باريس، وذلك في مقر عمودية باريس، وتناول اللقاء استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبري خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

لقاء مع رئيس وزراء فرنسا بمقر رئاسة الوزراء

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في باريس، مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبري، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجالين العسكري والأمني.

لقاء مع رئيس مجموعة إيرباص العالمية

واستقبل الرئيس السيسي رئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، وذلك بمقر إقامته بباريس، وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة ايرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية.

زيارة لمقر مجلس الشيوخ الفرنسي ولقاء مع رئيسه

والتقى السيسي، في باريس، مع جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، معربا عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان قوس النصر بالعاصمة باريس.

لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامة بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الذي هنأ السيسي علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الجاري وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس.

لقاء مع رئيس شركة نافال جروب

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته في باريس، مع بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية، والذي أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، مشيدا بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجيا التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

حوار مع جريدة لوفيجارو الفرنسية

كما انفردت جريدة "لوفيجارو" بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشامل للجريدة حول العلاقات الثنائية مع فرنسا وكذلك تقييم للاوضاع في المنطقة.

لقاء مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي

واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته، أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذ نقل إشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهد لها كافة الجهات الدولية المختصة، موضحا ان استمرار مصر بذلك الأداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الإقليمي بل والعالم.

13-لقاء مع الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لطائرات الرافال الحربية

واستقبل الرئيس السيسي، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية"، حيث تناول اللقاء جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو".

وعاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لفرنسا واستقبله في مطار القاهرة الدولي عدد من كبار المسئولين، بعد زيارته الناجحة للجمهورية الفرنسية والتي اهتمت بها وسائل الإعلام العالمية.