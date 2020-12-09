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محمود مسلم

مسؤول كونجولي: أشكر السيسي والرقابة الإدارية على الدعم لإنجاح عملنا

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(أ.ش.أ)
11:26 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في الكونجو الديمقراطية، إيمانويل أوليتا أوندونسو، اليوم، إن إفريقيا تعاني مع الفساد الذي يبتلع ثمار التنمية، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية لمكافحة الفساد.

وأوضح أوندونسو -في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام برعاية الأمم المتحدة- إن دولة بمفردها لا تستطيع مكافحة الفساد ولابد من التنسيق والتعاون المشترك لاقتلاعه من جذوره من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز آليات الدولة لمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد، أن هناك إرادة سياسية تبناها الرئيس السيسي لمكافحة الفساد وتقديم التعاون والتدريب للأشقاء الأفارقة، وأن الكونجو الديمقراطية شهدت ثورة مؤسسية وقانونية لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية.

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