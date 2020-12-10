مريدو الطريقة المحمدية الشاذلية يبايعون أشرف وهبي شيخا لهم

اتفق مريدو الطريقة الشاذلية المحمدية، وأتباع العشيرة المحمدية، على مبايعة العميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل، نجل شقيق مؤسس العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم ويعمل ضابط سابق في القوات المسلحة، كشيخًا للطريقة ورائدًا للعشيرة المحمدية خلفًا للرائد الراحل الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم الذي غادر عالمنا إثر حادث أليم.

وقال الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، وأحد مريدي العشيرة المحمدية، إنه حرص واخوانه من كبار أبناء الطريقة على مبايعة الشيخ العميد أشرف محمد وهبي لتستمر العشيرة المحمدية في رسالة نشر التصوف السني الرشيد.

وأضاف لـ"الوطن"، أن مبايعة الشيخ وهبي مطابقة لقانون الطرق الصوفية والذي يسند مشيخة الطريقة عند وفاة الشيخ إلى أرشد أبنائه ثم إلى ذوي القرابة الأقرب فالأقرب مشيرًا أن مريدي الطريقة بايعوا الشيخ أشرف وهبي قبل دفن الرائد الراحل الشيخ نور عصام محمد زكي إبراهيم.

وطالب حسين، مشيخة الطرق الصوفية والمجلس الصوفي الأعلى باعتماد تعيين الشيخ وهبي شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية ورائدًا للعشيرة المحمدية وذلك لتستمر العشيرة في جهودها الدعوية الوسطية.

وكان الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، نعى رائد العشيرة المحمدية الراحل في بيان عنه، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى أنعى فقيدنا الكريم، شيخ العشيرة المحمدية، والطريقة المحمدية الشاذلية، السيد: نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، الذي تخطفته يد المنون شابا صالحا تقيا، سالكا درب آبائه وأجداده من أهل الولاية والعرفان والتقوى والصلاح".

ونعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية، الشيخ نور محمد عصام الدين وجاء النعي، كالتالي: "تنعى المشيخة العامة للطرق الصوفية الشيخ الراحل وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتابع البيان: "استطاع الفقيد وهو من بيت صوفي، أن يقدم جهدا طيبا فى مسيرة التصوف خلال وقت قصير، فهو يتحلى بالأخلاق الطيبة والأدب الصوفي". كما نعت الطريقة التجانية في مصر وشيخها الشيخ محمد الحافظ التجاني، العشيرة المحمدية في وفاة شيخها.

وتوفي الراحل عن عمر ناهز 23 عامًا إثر حادث أليم، بحسب ما وصفته الصفحة الرسمية للعشيرة المحمدية.

تولى الشيخ نور محمد زكي إبراهيم، مشيخة الطريقة بعد وفاة والده الشيخ عصام الدين زكي إبراهيم، عام 2018، وأقيمت صلاة الجنازة والعزاء بمسجد السادة مشايخ العشيرة والطريقة المحمدية الشاذلية بقايتباي بالدراسة بالقاهرة، وخلفه في الطريقة الشيخ العميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل ابن عم رائد العشيرة الأسبق.