أسماه "نور" ونعاه بعد ميلاده.. قصة شيخ العشيرة المحمدية مع جده الإمام

شهد مسجد مشايخ العشيرة والطريقة المحمدية الشاذلية بقايتباي بالدراسة بالقاهرة، أمس، عزاء الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم ورائد العشيرة المحمدية، وسط حضور المئات من محبيه وكبار الأئمة الذين تقدموا بالعزاء، لتثار الكثير من المواقف التي أحاطت بحياة الفقيد التي بلغت نحو 23 عاما، وأبرزها رثاء جده له طفلا.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، الفقيد في بيان عنه، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى أنعى فقيدنا الكريم، شيخ العشيرة المحمدية، والطريقة المحمدية الشاذلية، السيد: نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، الذي تخطفته يد المنون شابا صالحا تقيا، سالكا درب آبائه وأجداده من أهل الولاية والعرفان والتقوى والصلاح".

ونعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبي، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية، الشيخ نور محمد عصام الدين وجاء النعي، كالتالي: "تنعى المشيخة العامة للطرق الصوفية الشيخ الراحل وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتابع البيان: "استطاع الفقيد وهو من بيت صوفي، أن يقدم جهدا طيبا فى مسيرة التصوف خلال وقت قصير، فهو يتحلى بالأخلاق الطيبة والأدب الصوفي". كما نعت الطريقة التجانية في مصر وشيخها الشيخ محمد الحافظ التجاني، العشيرة المحمدية في وفاة شيخها.

من هو الشيخ نور محمد عصام الدين

وتوفي الراحل عن عمر ناهز 23 عامًا إثر حادث أليم، بحسب ما وصفته الصفحة الرسمية للعشيرة المحمدية.

تولى الشيخ نور محمد زكي إبراهيم، مشيخة الطريقة بعد وفاة والده الشيخ عصام الدين زكي إبراهيم، عام 2018، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السادة مشايخ العشيرة والطريقة المحمدية الشاذلية بقايتباي بالدراسة بالقاهرة في يوم أمس الأول والعزاء بنفس المسجد أمس.

قصة الشيخ نور مع جده الإمام محمد زكي

ذكرت الصفحة الرسمية للعشيرة المحمدية، قصة الشيخ نور مع جده عقب ولادته مباشرة، حيث ولد في أحضان جده الإمام الشيخ محمد زكي إبراهيم، الذي سماه نور عام 1995، حيث "ظل يبكي ولم يتوقف عن البكاء إلى أن رفعه واحتضنه جده فكان قريبا من قلبه وأنفاسه الطاهرة، وقبله بفمه الطاهر فأودع فيه أسرار وأنوار أجداده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

كما ذكر منشور آخر عن قصيدة من ديوان البقايا نعاه فيها جده الشيخ محمد زكي عند ميلاده قال فيها:

رأيت حفيدا لي بريئا مدللا.. محوطا بكل العطف ينمو وينشأ

وقد كنت أبكي أو بكيت مخافة عليه.. فهل يشقى؟ وهل سوف يهنأ

من قبله قد كنت طفلا مدللا.. فلما رشدت الدهر راح بي يهزأ

ويبتسم لي الطفل فازداد حسرة.. بما غاب عنه أو به سوف يفجأ

وتعد الطريقة الصديقية الشاذلية، طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 112018، رغم ممارستها لنشاطها قبل ذلك بوقت طويل، وهي تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

والطريقة المحمدية الشاذلية من أقدم الطرق الصوفية في مصر، أسسها الشيخ إبراهيم الخليل ونشر منهجها في جميع أنحاء مصر، ويتصل سند الطريقة العلمي والروحاني بالقطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، وبعد وفاة الشيخ المؤسس تولى قيادة الطريقة الشيخ زكي الدين ابراهيم مؤسس العشيرة المحمدية ومن بعده نجل الشيخ محمد عصام الدين ومن بعده حفيده الشيخ نور عصام الدين الذي توفي إثر حادث أليم.