ألمانيا تسجل مليون و242 ألف إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و242 ألفًا و203 حالات، وذلك عقب تسجيل 23 ألفًا و679 حالة إصابة جديدة.

وذكر المعهد، حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 20 ألفًا و372 حالة، وذلك عقب تسجيل 440 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.