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محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي يؤكد تباعد وجهات النظر مع بريطانيا بشأن "بريكست"

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أ.ش.أ
09:56 ص | الخميس 10 ديسمبر 2020
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

أكدت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، بعد ما وصفته بعشاء "حي" مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن وجهات النظر ما زالت متباعدة بشأن "بريكست".

وقالت دير لاين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس: "لقد اتفقنا على أن تجتمع فرق التفاوض على الفور لمحاولة حل القضايا الأساسية العالقة بين الجانبين".

وأضافت: "سوف نتخذ قرارًا في نهاية الأسبوع الحالي"، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لنهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، أيًا كان نوع الترتيبات التجارية المستقبلية مع التكتل.

يذكر أن المملكة المتحدة لا تزال تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

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