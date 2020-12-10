"التضامن" تجهز 270 مشرفا لحج الجمعيات وتنتظر قرارات السعودية

أوشكت وزارة التضامن الاجتماعي، على الانتهاء من استكمال الاختبارات للمشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات التي تم استئنافها الشهر الماضي، والمفترض الانتهاء منها الثلاثاء القادم 15 ديسمبر الجاري.

وأشارت التضامن، إلى أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتي في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام (1442هـ/2021م)، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن الهدف من استئناف الاختبارات يأتي في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام (1442هـ/2021م)، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين، ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.

ترحيل طلبات حج العام الماضي تلقائيا

وأضاف عبدالموجود، لـ"الوطن"، أن الذى قدم على حج الجمعيات الأهلية العام الماضي، محفوظ حقه للعام الجديد، وسيتم ترحيل طلبه تلقائيا، إلا إذا قدم اعتذار، مشيرا إلى أن ذلك القرار تم اتخاذه مع إلغاء الحج العام الماضى، نظرا لانتشار فيروس كورونا حول العالم وارتفاع أعداد الإصابات.

وتابع أنه تم استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتي بدأت خلال شهر فبراير الماضي، وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية، باقتصار موسم الحج لعام 2020 على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

اختيار 270 مشرف وتجهيزهم وفى انتظار قرارات السعودية

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن عدد المشرفين الذين يتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات الادارية والدينية أونلاين.

وأشار إلى أنه يتم اجراء مقابلة شخصية من خلال لجنة مشكلة، منوها إلى أن المقابلة الشخصية بها عضو مجلس أمناء المؤسسة ودكتور طبيب، وشيخ من دار الإفتاء المصرية، وخبير تنمية بشرية وسلوكية، وهناك درجة للسن ودرجة للإجابة على الأسئلة، ومن يحصل على أعلى الدرجات يتم اختياره.

وأوضح أنه سيتم اختيار 270 مشرف، وتجهيزهم وتدريبهم، وانتظار قرارات السعودية، وتحديد الحصة والأعداد والشخصيات الذين يتم استبعادهم.