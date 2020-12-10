تفاصيل إنقاذ 26 صيادا من الغرق في مياه البحر الأحمر

أنقذت العناية الإلهية 16 صيادا من مدينة المطرية بالدقهلية، اليوم، إثر غرق مركبهم في البحر الأحمر أثناء رحلة صيد، حيث وصل مركب آخر لنجدتهم ليختفي بعدها مركبهم تحت المياه أمام أعينهم بعد ثواني من إنقاذهم.

السيد حسين محمد السيد الزيني، 40 عامًا، صياد من مدينة المطرية روى التفاصيل لـ"الوطن" قائلا: "رجعنا بعد فقدان كل شئ حتي ملابسنا وطعامنا غرق مع المركب ورجعنا بيوتنا حافيين، وعشت أصعب 3 ساعات في حياتي، عرأيت فيها الموت، ولم أر رعب في حياتي كما رأيته في هذه الرحلة التي مهما حاولت أن أنسى تفاصيلها لن أستطيع".

وأشار إلى أنهم خرجوا في رحلة صيد يوم السبت الماضي على متن المركب التي وصل عدد طاقمها إلى 26 صيادا من مدينة المطرية: "ليلة الأربعاء الماضي بدأت المياه تدخل المركب، تجمعنا لتشغيل ماكينة شفط المياه لكن الماكينة توقفت بعد أن علت المياه وبدأنا ننضح المياه بأيدينا لكن المياه تزداد ونحن في عرض البحر، وحينها حاولنا الاستغاثة، إلا أن عدم توفر شبكة محمول حال دون ذلك، وتأكدنا أننا سنموت جميعا غرقي في المكان".

"أقرب مركب كان علي بعد 3 ساعات منا، بدأنا نقاوم المياه واعتمدنا علي الشباب الموجود لم نتوقف طوال 3 ساعات حتي ارتفعت المياه داخل المركب وبدأت تغطس ، كنا نحاول أن نكون بجوار بعضنا لنعيش معا أو نموت معا" قالها "الزيني" متنهدا.

ولفت غلى أن القدر أنقذهم حينما رأوا مركبا يظهر في الأفق: "بدأنا نسبح في المياه لنصل أليه وكان معنا رجل مسن ،عدنا للمركب لنبحث عنه حتي وصلنا إليه ودخلنا جميعا للمركب وما هي إلا ثواني حتي غرق مركبنا أمام أعيننا وعدنا إلي الغردقة وظللنا هناك لأكثر من 12 ساعة حتي انتهت إجراءات عودتنا ، ورجعنا بعد أسبوع إلي بيوتنا وفقدنا كل شئ حتي ملابسنا.".

وأوضح أحمد الفقي، من أهالي المطرية أن أخبار وردت عن غرق المركب فتواصلوا مع الصيادين للتأكد من سلامتهم: "نتمني أن تقف الدولة بجانبهم لتعوضهم خسائرهم ويكفي المشاهد المرعبة التي تعرضوا لها".

يذكر أن مدينة المطرية شهدت العديد من حوادث الغرق للصيادين الذين يبحثون عن رزقهم في البحار وفقدت خيرة شبابها في حوادث غرق المراكب.