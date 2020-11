نسرين طافش تشكر فريق عمل "الوجه الآخر": تجربة ناجحة

View this post on Instagram

و بحب اشكر جميع فريق مسلسل #الوجه_الآخر النجم الكبير و الفنان الرائع المبدع ماجد المصري و المخرج القمة في الرقي و الابداع استاذ سميح النقاش و الفنانة القديرة الاستاذة مدلين طبر و السيناريست الكبير الاستاذ فداء الشندويلي النجم المتميز و المبدع احمد سعيد عبد الغني و الفنان القدير ايمن عزب النجمة الشابة ندى موسى و شركة سينيرجي الاستاذ حسام شوقي و كافة نجوم العمل القديرين و الكبار و النجوم الشباب شكرا لطاقم العمل من فريق الاخراج و الانتاج و الفنيين و التقنيبن و الخدمات اشكر الجميع فردا فردا .. رغم ضغط العمل و السهر و التعب لنطلع بعمل مشوق و باتقان عالي قدرنا صنع تجربة غنية مثمرة ناجحة و ذكريات جميلة مع احلى ناس .. و اخيرا و ليس اخرا شكرا للصحافي المتميز الصديق ربيع هنيدي على هذا التقرير المميز من برنامج اي تي بالعربي ♥️ @magedelmasryofficial @madlen_tabar @ahmedsaeedabdelghany @rabihhenedi @makeup_ahmedshawky @etbilarabi @synergy.tamermursi @cbcegypt @watchitmena @yehia_synergy @hodaeletreby @hagarelsharnouby @karimabdelkhalk @ahmedimamofficial @mohamed.hafez.3388 @salmabouelnaga