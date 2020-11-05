نسرين طافش تشكر فريق عمل "الوجه الآخر": تجربة ناجحة
كتب:
ياسمين محمود
11:31 م | الخميس 05 نوفمبر 2020
نسرين طافش
وجهت الفنانة نسرين طافش الشكر لفريق عمل مسلسل "الوجه الآخر" الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان ماجد المصري، واصفة المسلسل بأنه تجربة غنية ناجحة.
ونشرت "طافش" فيديو أثناء نهاية تصوير مشاهدها في المسلسل وعلقت قائلة "وبحب أشكر جميع فريق مسلسل (الوجه الآخر) النجم الكبير والفنان الرائع المبدع ماجد المصري والمخرج القمة في الرقي والإبداع سميح النقاش والفنانة القديرة مدلين طبر والسيناريست الكبير فداء الشندويلي، النجم المتميز والمبدع أحمد سعيد عبد الغني والفنان القدير أيمن عزب والنجمة الشابة ندى موسى وشركة سينيرجي حسام شوقي، وكافة نجوم العمل القديرين والكبار والنجوم الشباب شكرا لطاقم العمل من فريق الإخراج والإنتاج والفنيين والتقنيين والخدمات أشكر الجميع فردا فردا.
وأضافت "رغم ضغط العمل والسهر والتعب لنطلع بعمل مشوق وبإتقان عالٍ قدرنا صنع تجربة غنية مثمرة ناجحة وذكريات جميلة مع أحلى ناس".
View this post on Instagram
و بحب اشكر جميع فريق مسلسل #الوجه_الآخر النجم الكبير و الفنان الرائع المبدع ماجد المصري و المخرج القمة في الرقي و الابداع استاذ سميح النقاش و الفنانة القديرة الاستاذة مدلين طبر و السيناريست الكبير الاستاذ فداء الشندويلي النجم المتميز و المبدع احمد سعيد عبد الغني و الفنان القدير ايمن عزب النجمة الشابة ندى موسى و شركة سينيرجي الاستاذ حسام شوقي و كافة نجوم العمل القديرين و الكبار و النجوم الشباب شكرا لطاقم العمل من فريق الاخراج و الانتاج و الفنيين و التقنيبن و الخدمات اشكر الجميع فردا فردا .. رغم ضغط العمل و السهر و التعب لنطلع بعمل مشوق و باتقان عالي قدرنا صنع تجربة غنية مثمرة ناجحة و ذكريات جميلة مع احلى ناس .. و اخيرا و ليس اخرا شكرا للصحافي المتميز الصديق ربيع هنيدي على هذا التقرير المميز من برنامج اي تي بالعربي ♥️ @magedelmasryofficial @madlen_tabar @ahmedsaeedabdelghany @rabihhenedi @makeup_ahmedshawky @etbilarabi @synergy.tamermursi @cbcegypt @watchitmena @yehia_synergy @hodaeletreby @hagarelsharnouby @karimabdelkhalk @ahmedimamofficial @mohamed.hafez.3388 @salmabouelnaga
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، مادلين طبر ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.
ويتناول المسلسل الذي تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.