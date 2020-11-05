نسرين طافش تشكر فريق عمل "الوجه الآخر": تجربة ناجحة

وجهت الفنانة نسرين طافش الشكر لفريق عمل مسلسل "الوجه الآخر" الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان ماجد المصري، واصفة المسلسل بأنه تجربة غنية ناجحة.

ونشرت "طافش" فيديو أثناء نهاية تصوير مشاهدها في المسلسل وعلقت قائلة "وبحب أشكر جميع فريق مسلسل (الوجه الآخر) النجم الكبير والفنان الرائع المبدع ماجد المصري والمخرج القمة في الرقي والإبداع سميح النقاش والفنانة القديرة مدلين طبر والسيناريست الكبير فداء الشندويلي، النجم المتميز والمبدع أحمد سعيد عبد الغني والفنان القدير أيمن عزب والنجمة الشابة ندى موسى وشركة سينيرجي حسام شوقي، وكافة نجوم العمل القديرين والكبار والنجوم الشباب شكرا لطاقم العمل من فريق الإخراج والإنتاج والفنيين والتقنيين والخدمات أشكر الجميع فردا فردا.

وأضافت "رغم ضغط العمل والسهر والتعب لنطلع بعمل مشوق وبإتقان عالٍ قدرنا صنع تجربة غنية مثمرة ناجحة وذكريات جميلة مع أحلى ناس".

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، مادلين طبر ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المسلسل الذي تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور في إطار من التشويق والإثارة.