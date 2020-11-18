نسرين طافش: بيئة العمل في مصر تهيئ الفنان لإخراج أفضل طاقاته

قالت النجمة نسرين طافش، إن عملها الأخير "الوجه الآخر"، شهد تعاونا مميزا مع الفنان ماجد المصري، متعدد المواهب، الذي كتب قصة المسلسل، مؤكدة أنه يحب التمثيل والكتابة، وكذلك المخرج سميح النقاش، الذي يعامل الممثلين برقي عال.

وأضافت نسرين طافش خلال استضافتها في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أنها ترى نفسها محظوظة، متابعة: "بعتبر نفسي محظوظة، أصولي جزائرية فلسطينية مولودة في سوريا وأعمل في مصر حاليا، وعشت 11 سنة في دبي، أنا أنتمي للعالم العربي الكبير وعندي تسامح وتقبل الآخر، رغم اختلاف العادات والتقاليد بين الدول العربية".

وأوضحت الفنانة أن سوريا ومصر أقرب لبعض في العادات التقاليد، وكذلك الناس لديهم نفس العادات والروح، والشوارع في سوريا تشبه مثيلتها في مصر، لافتا إلى أنها فخورة بانتمائها للدراما السورية التي قدمت بشكل جيد للجمهور العربي.

وأكدت نسرين طافش أن مصر هوليود الشرق، ولها الريادة في الفن، مشيرة إلى أن "النجاح في بلدك له ميزة، ولكن النجاح في مصر له نكهة تانية، حتى الناس تتعامل بشكل مميز مع الفنان، ومصر بها ثقافة صناعة الفن، وبها تقدير لصناعة الفن أكثر من دول عربية أخرى".

وتابعت نسرين طافش: "لا أشعر بالغربة في أي بلد عربي، أعمل وبيئة العمل في مصر متهيئة لإخراج الفنان أفضل طاقات لديه"، مشيرة إلى أن أول عمل لها كان في مسلسل "ربيع قرطبة"، في أثناء دراستها بالفرقة الثالثة في معهد الفنون المسرحية.