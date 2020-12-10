محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق الشركات بشرق شبرا

أجري اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص، حتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه .

رافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ،حيث تابع أعمال وضع طبقة الأساس بالقطاع 2، والذي يبدأ من الجمعية الشرعية حتى كوبري الشركات بطول 2 كيلو، تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتسليم المشروع في الموعد المحدد .

كما تفقد أعمال رصف طريق نوى ( قليوب - شبين القناطر)، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو، حيث تفقد أعمال الرصف ووجه لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له أواخر الشهر الجاري، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القرى المجاورة.

من جهة أخرى، كرّم الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أكرم عبد الرحمن أغا، مدير مدرسة طه حسين الإبتدائية بإدارة بنها التعليمية لجهوده في تنظيم احتفالية اليوم العالمي للطفل التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمدير المدرسة وطالبه ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمدرسة والنهوض بالعملية التعليمية بها.

كانت إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، نظمت زيارة لمدرسة طه حسين الإبتدائية ببنها تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمى وقام الوفد الذى استقبله وفد من مديرية التربية والتعليم ممثلا فى الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية ومحمد حسن مدير إدارة العلاقات العامة وسند حفنى مدير إدارة التعليم الإبتدائي بتوزيع الهدايا على الطلاب بالمدرسة واجراء حوار معهم حول اليوم العالمى للطفل وأهمية النهوض بالطفل المصرى بإعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.