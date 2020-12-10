"كمامات مجانية للمصلين".. 15 قرارا للأوقاف لتجنب سيناريو غلق المساجد

يشهد القطاع الديني بوزارة الأوقاف حالة طوارئ بداخله لتنفيذ خطة الوزارة لتجنب سيناريو غلق المساجد، وذلك في ظل تصاعد أصوات تنادي بـ غلق المساجد كما حدث في كنائس القاهرة والاسكندرية.

ودشنت الأوقاف غرفة إدارة الأزمات بالوزارة بقيادة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، بالتنسيق مع 27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات للرصد علي أرض الواقع.

وأكدت غرفة إدارة الأزمات لـ"الوطن"، أن كل مصلي يجب أن يأخذ المصلية الخاصة به معه للصلاة عليها وارتداء الكمامة مع استمرار غلق ملحقات المساجد مثل دورات المياه ودور المناسبات، والأضرحة.

وأشارت غرفة الأوقاف إلى أن المساجد ستوفر بإمكانياتها كمامات مجانية من أجل المصلين الذين لا يرتدون الكمامات، مؤكدًا أن إمام المسجد سيعمل على توفير المصليات والكمامات للمصلين الذين لا يحملوا مصليات ولا يرتدوا كمامات.

إجراءات احترازية الوقائية بالمساجد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

وشددت غرفة إدارة الأزمات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة بالمساجد لمواجهة الموجة الثانية لكورونا، وأعلنت الغرفة عن 15 إجراءً وقراراً يجب اتباعها داخل المساجد، وهي:

1. الوضوء في المنزل فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2. اصطحاب المصلى الشخصي

3. ارتداء الكمامات ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

4. إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5. التباعد والمسافات الآمنة، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، فيجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

6. لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد.

7. عدم المصافحة.

8. الانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

9. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

9. استمرار غلق جميع دور المناسبات.

10. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

11. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

12. ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

13. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

14. عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

15. عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد، والاقتصار على إقامة الصلوات.

الأوقاف تواصل حملات التعقيم والتطهير

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، تواصل الوزارة حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حملات التعقيم والتطهير تأتي إسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد، والحفاظ على النفس البشرية.

وأكدت الاوقاف أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله علي رأس الأولويات، وأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها؛ لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله علينا برفع البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.