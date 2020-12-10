وزير قطاع الأعمال: طرح 75% من أسهم نادي غزل المحلة للأفراد في 2021

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، عن خطة دعم نادي غزل المحلة، التابع لشركة مصر المحلة للغزل، والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأكد "توفيق" أن أهم مراحل تطوير نادي "زعيم الفلاحين" تبدأ بتجهيز النادي للطرح في البورصة كأحد المصادر التي تدعم النادي ماديًا على مدار السنوات المقبلة، قائلًا "نجهز في الوقت الحالي الآليات المناسبة ليكون النادي جاهزًا للطرح في النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف "توفيق" أننا بشكل مبدئي نسعى لتدبير حصيلة لن تقل عن 100 مليون جنيه بعد اتمام عملية الطرح، كاشفًا عن طرح عام لـ75% من أسهم النادي للأفراد، وطرح 25% الباقية للمؤسسات، موضحًا أن الاكتتاب الخاص يستهدف ضم مؤسسات لهيكل الملكية، بهدف توفير متطلبات القيد بالبورصة التى تنص على ضرورة احتفاظ 50% من المساهمين بحصصهم لمدة عامين، فيما سيتم تحديد نسب الطرح العام والخاص بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة "غزل المحلة لكرة القدم"، والتي تشمل الاستاد والملاعب والاسم التجاري، بهدف تحديد قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها في الشركة الجديدة.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن حماسه واهتمامه بنادي غزل المحلة يرجع إلى ما لمسه من إصرار وحماس لدى اللاعبين على مدار الموسم الماضي، وكفاحهم من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز، قائلًا "يجب أن نساند هؤلاء اللاعبين حتى يحققوا مركزًا جيدًا في الدوري الممتاز لكرة القدم".

وتابع أن الوزارة وجهت مجلس الإدارة بضرور تجديد غرف الملابس ودورات المياه حتى تكون على المستوى الملائم لفريق كرة قدم، بجانب توفير دور إقامة بمستوى 4 نجوم للفريق.