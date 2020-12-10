في استجابة لـ"الوطن".. "التعليم" تعيد قيد طفل ملعب الشروق بالمدرسة

نشرت "الوطن" قصة "يوسف" طفل ملعب الشروق التي لاقت صورته رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو منبطح أرضًا أمام الملعب الخماسي لكرة القدم بنادي جهاز مدينة الشروق، يحاكي تدريبات الأطفال من الخارج، بعدما حالت ظروفه الصعبة، بينه وبين متعته الوحيدة "كرة القدم"، وسلطت "الوطن" الضوء على ترك طفل ملعب الشروق مدرسته قبل أن يلتحق بالصف الرابع الابتدائي ليتمكّن من الإنفاق على أسرته بعد وفاة والده.

وفي استجابة لـ"الوطن" وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة قيد الطفل يوسف مصطفى أحمد بمدرسة طبري الشروق بالصف الرابع الابتدائي، بعد تواجد الطفل اليوم بمقر الوزارة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، لـ"الوطن"، أن يوسف ترك المدرسة قبل أن يلتحق بالصف الرابع الابتدائي لذا يجب إعادة قيده مرة أخرى، وموجّها باتخاذ اللازم لإعفائه من مصاريف المدرسة.

والتقى اليوم الطفل يوسف مصطفى برفقة خاله مع قيادات وزارة التربية والتعليم، وحصل على قرار إعادة قيده بالمدرسة مرة أخرى، ليستكمل مراحله الدراسية.

جاي من الصعيد وعلى كتفه هم كبير

من أبوصير الملق، إحدى قرى مركز الواسطى في محافظة بني سويف، جاء الصغير "يوسف مصطفى"، صاحب الـ 10 سنوات، بطل الصورة المتداولة التي أثارت اهتمام وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، المعروف بـ"طفل ملعب الشروق"، بصحبة والدته "الحاجة باتعة"، وشقيقته الأكبر البالغة من العمر نحو 15 عاما، بعد وفاة والده، للبقاء في حِمى خاله الذي يسكن مدينة الشروق منذ عشرين عاما.

استأجرت الأسرة الصعيدية، إحدى الشقق البسيطة بالمدينة، ليجد الصغير نفسه في ليلة وضحاها مسؤولا عن أسرته التي لا عائل لها غيره: "اضطر ينزل يمسح عربيات عشان يصرف على أمه وأخته، لإني راجل بسيط برضو، ومقدرش أصرف عليهم"، يقول موسى البغدادي، خال الطفل يوسف، في بداية حديثه لـ"الوطن".

مبلغ زهيد لا يتجاوز 30 جنيها، هي اليومية التي يحصل عليها "يوسف" الطالب في الصف الرابع الابتدائي في نهاية يوم شاق، يكتسبهم من قطعة قماش بالية، حجمها لا يسع كفه الصغير لإمسكها بإحكام، يمسح بها السيارات ليعود نهاية كل يوم إلى بيته ممتلئ الجيب.

رغم أن "يوسف" سخر يومه للعمل، إلا أن الجنيهات القليلة التي يجمعها، لا تكفي لسداد قيمة إيجار الشقة الشهري: "إيجار الشقة لوحده ألف ونص، ده غير مصاريف المدرسة ليه ولأخته، وأكلهم وشربهم كل ده كان كتير عليه"، ما دفع الأسرة في نهاية الأمر، إلى ترك الشقة والانتقال إلى شقة الخال، كحل مؤقت إلى حين انفراج الأزمة.

نادي مصر المقاصة يتبنى يوسف رياضيا

عقب مرور نحو 24 ساعة على تداول قصة "يوسف" المعروف بـ"طفل ملعب الشروق" بات الطفل البالغ من العمر 10 أعوام أحدث عضو بفريق الأشبال بنادي مصر للمقاصة، رسميا، عقب قرار المسؤولين بالنادي تبنيه رياضيا واجتماعيا لمساعدته على تحقيق حلمه.

كابتن سيد متولي، المدير الرياضي ورئيس لجنة التعاقدات بنادي مصر للمقاصة كشف في تصريح خاص لـ"الوطن" رعاية النادي للطفل يوسف مصطفى على المستوى الرياضي والاجتماعي، بحسب قرار المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للنادي.

رعاية الطفل يوسف تعني انضمامه رسميًا للنادي بداية من الغد، بحسب تصريح كابتن سيد متولي، إلى جانب دعمه اجتماعيا وماديا بما يشمل توفير النفقات المادية اللازمة له، بحسب تعبيره.