مجانا لفترة محدودة.. تفاصيل منصة "حصص مصر" من التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح سابق أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بترحيل مواعيد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "حصص مصر" وهي منصة تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تقدم المناهج الدراسية بدءً من الصف الثالث الإعدادي، وحتى الثالث الثانوي، بشكل مجاني لفترة محدودة.

وتقدم "الوطن" أهم 7 أسئلة حول منصة "حصص مصر" وإجاباتها، والتي جاءت كالتالي، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

1ـ هل الدروس مسجلة من قبل أم مباشرة مع المعلم؟

ـ الدروس ستكون متاحة من خلال فيديوهات مسجلة مسبقا، ستزود المنصة الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون إليه للتعلم وحل التدريبات والامتحانات التفاعلية، كما ستصاحب الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس ووحده وبعد كل نصف عام دراسي وفقا لنظام التقييم الجديد بالإضافة الي موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين والوطنيين.

2ـ هل سيكون الاشتراك مجانا أم بمقابل مادي؟

ـ المنصة متاحة مجانا لفترة محدودة حيث من المخطط أن تكون أحد الخدمات المميزة التي تقدمها الوزارة.

3ـ ما هي الخدمة التي تقدمها منصة حصص مصر؟

ـ منصة حصص مصر تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية حيث يستمتع الطلاب بتجربة تعليمية فريدة توجه الطلاب لتعلم كيفية تطبيق وممارسة المعرفة وليس كيفية حفظ الدروس، كما سيزود الطلاب بالمهارات اللازمة للإجابة على الاختبارات وفقًا نظام الامتحانات الجديد، كما تقدم المنصة شرح الدروس والأسئلة من خلال مدرسين أكفاء معتمدين من الوزارة ومدربين على النظام الجديد لفهم المناهج والتعامل مع نظام التقييم الجديد.

4ـ ما هي المراحل التعليمية المتوفرة على منصة حصص مصر التعليمية؟

تقدم المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

5 ـ ما هي المناهج التعليمية المتوفرة على المنصة؟

يمكنك معرفة المناهج المتوفرة من خلال الروابط التالية:

ـ الصف الأول الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /.

ـ الصف الثاني الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /.

ـ الصف الثالث الثانوي: https://www.hesas.eg/grade /.

6ـ كيف يمكن التواصل في حالة وجود أي مشكلة تقنيه اثناء التسجيل؟

ـ إذا واجهتك مشكلة أثناء تسجيل حساب على المنصة التعليمية يرجى التوجه إلى الرابط التالي و سيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن.

https://moe-complains.emis.gov.eg.

7ـ كيف يمكن تسجيل حساب على المنصة؟

ـ حتى تتمكن من الاستفادة من محتوى منصة حصص يرجى التأكد من امتلاك البيانات التالية:

ـ الحساب الإلكتروني للطالب المقدم من وزارة التربية والتعليم حساب الأوفيس 365.

ـ إذا لم يتوافر الحساب الإلكتروني يرجى زيارة هذا الرابط:

https://office365.emis.gov.eg.

ـ أدخل الرقم القومي الخاص بك كما مسجل في شهادة الميلاد.

ـ أدخل كود الطالب الذي يقدم من خلال وزارة التربية والتعليم إذا لم يتوافر يرجى الرجوع إلى المدرسة التابع لها.

ـ سيطلب منك رقم هاتف محمول متاح بالإضافة إلى بريد إليكتروني بديل.

ـ اضغط على كلمة إعادة تعين كلمة المرور.

ـ بعد ملئ البيانات المطلوب ستظهر لك بيانات البريد الإليكتروني الخاص بك يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل.

ـ اضغط على خيار إنشاء حساب.

ـ يمكنك الآن تسجيل الدخول على المنصة التعليمي.