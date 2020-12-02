تكريم طالبات العمرانية الفائزات بالمركز الأول في التربية الموسيقية

احتفلت مدرسة ملحقة خاتم المرسلين الخاصة، بتكربم التربية الموسيقية بإدارة العمرانية التعليمية برئاسة بكساوي مصطفى بكساوي، لفوزها بالمركز الأول جمهورية، بحضور زكى على زكى موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، وسحر حسين موجه أول تربية موسيقية، والدكتور أحمد حسين الملطاوى، مدير عام مدارس خاتم المرسلين الخاصة، وبحضور توجيه التربية الموسيقية.

تكريم الطالبات الفائزات

وخلال الحفل، تم تكريم الطالبات الفائزات والمشرفات، ومنح توجيه عام التربية الموسيقية، شهادة تقدير لبكساوى مصطفى، مدير عام الإدارة لفوز الإدارة على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ومنحه درع من توجيه عموم التربية الموسيقية.

الحصول على المركز الأول في تنمية القدرات والمبدعين

وكانت إدارة العمرانية التعليمية، حصلت على المركز اﻷول مستوى الجمهورية، في تنمية القدرات والمبدعين، بمسابقة التعبير الفني والتصميم الفني، والتعبير المجسم.

زيادة مهارات وقدرات الطلاب

قال بكساوي مصطفى بكساوي مدير عام الادارة التعليمية بالعمرانية، إن الأنشطة المدرسية تسهم بشكل كبير في زيادة مهارات وقدرات الطلاب ولذلك من الضروري أن يشجع المعلمون الطلاب جميعهم على ممارسة الأنشطة المدرسية.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من المدارس التابعة للإدارة تفتح أبوابها لممارسة الأنشطة المدرسية في الإجازة الصيفية، حتى تتيح للطلاب استثمار هذه الإجازة في تعلم أشياء مفيدة وجديدة تعود على الطالب بالنفع.

الفوز في المسابقات يعود بالنفع على الطالب والمدرسة

أشار بكساوي إلى أن الأنشطة المدرسية تتيح الفرصة أمام المعلمين للتعرف على مهارات وقدرات الطلاب وتحدد الطلاب المتميزين من غيرهم، وتحاول تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الدخول بمسابقات، لافتا إلى أن الفوز في المسابقات يعود بالنفع على الطالب وعلى سمعة المدرسة إضافة إلى أنها تكسب الطلاب مهارات كما أن الاندماج بالأنشطة المدرسية يقوي شخصية الطالب ويزيد من ثقته بنفسه وتزيد حب الطلاب و انتمائهم للمدرسة.

تساهم في زيادة ذكاء الطلاب

ولفت إلى أن الأنشطة تغرس بداخل الطلاب الرغبة في العمل ضمن فريق، وهذا الأمر مفيد للغاية بالنسبة لهم في المستقبل بجانب تعلم الطلاب التعاون.

التزام كل عناصر المنظومة التعليمية

وأكد بكساوي التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والأداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسؤولية لتكون علامات مضيئة لتحقيق منتج تعليمي متميز، يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدير بالذكر أن إدارة العمرانية التعليمية حصلت على المركز الأول ضمن 3 إدارات الأولى الأكثر تميزا على مستوى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كأنشط غرفة عمليات ثانوية عامة لعام 2020.