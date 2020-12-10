انتهاء تصوير "وقفة رجالة" وطرحه في دور العرض يناير المقبل

انتهى المخرج أحمد الجندي، من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "وقفة رجالة" الذي انطلق أواخر شهر أكتوبر الماضى.

ويعمل المخرج أحمد الجندي، على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتجهيزه تمهيدًا لعرض فيلم "وقفة رجالة"، في دور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل، حسبما حددت الشركات المنتجة.

فيلم "وقفة رجالة" يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام وظهور خاص للفنانة أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركات "سينرجي فيلمز"، و"أفلام مصر العالمية"، و"نيوسنشري ماجيك بينز".

أحداث "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تردد اسم الفنان ماجد الكدواني، بشأن ترشيحه لتجسيد شخصية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال فيلم يحمل اسم "البابا".

وكشف ألبير مكرم، مُخرج فيلم "البابا" عن حقيقة ترشيح الفنان ماجد الكداوني للمُشاركة في الفيلم، كما زعم البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "مكرم" لـ"الوطن" إنّه لم يُجر ترشيح أي من الفنانين الكبار لتجسيد دور البابا شنودة، سواء ماجد الكدواني أو يحيى الفخراني أو حسن يوسف، مؤكدًا أنّ ماجد الكدواني لم يكن مُرشحًا للدور إطلاقًا: "أتشرف بالتعاون معه لكن هذه الخبر مُجرد شائعة".

وأشار إلى أن الجهة المنتجة استقرت على وجه جديد لتجسيد دور البطولة "تم اختياره لقرب درجة الصوت من البابا شنودة وهيئة الجسم"، وبشأن اختيار وجه جديد لتجسيد دور البطولة، قال المخرج ألبير مكرم "في حال اختيار نجم كبير سيكون الجمهور مرتبط ذهنيًا بأي دور آخر جسده من قبل، لكن الممثل الجديد، بمثابة وجه جديد من السهل تطويعه لتجسيد الدور".