أمين مساعد المحامين: العمال لهم دور رئيسي في كشف الفساد داخل مؤسساتهم

قال أبوبكر الضوه، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن اتحاد العمال له دور تاريخي في الحفاظ على حقوق العمال الدستورية والقانونية، مؤكدا أن العمال هم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، ولهم دور رئيسي في كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية، وأن رجال القانون هم المواطنون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين في القضاء على الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.

وأضاف "الضوه" خلال كلمته بمؤتمر "دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام" الذي عقد أمس الأربعاء بقاعة اتحاد عمال مصر، أن محامي الإدارات القانونية باتوا يعملون بكل جهد من أجل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي اعتداء وذلك تحقيقا وتماشيا مع سياسة مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة الرقابية في القضاء على الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات وأجهزة الدولة بما يعمل على انتعاش الاقتصاد القومي.

ووجه أمين عام المحامين رسالة إلى النقيب العام رجائي عطية بضرورة إنشاء النقابة لجنة لمكافحة الفساد برئاسة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة محامينِ الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مؤتمر "دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، عقد بالتنسيق بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للأجور، حيث دُعيِ وشارك وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما شارك الأمين العام لاتحاد العمال محمد وهب الله، والمهندس خالد الفقي نائب رئيس "عمال مصر"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين، وحسام سعيد مصطفى رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، والمستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ومحمد إبراهيم يوسف الأمين العام للاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، وأحمد عبدالحليم هيبة رئيس الهيئة الاستشارية بالاتحاد العام للمحامين، و د.شيماء سراج الدين ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، وهيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والإعلامي لوزارة القوى العاملة ممثلًا عن الوزير محمد سعفان.