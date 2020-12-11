مصر السادس.. تعرف على ترتيب الـ10 دول الأولى في إنتاج الأسماك

أكدت الإحصاءات السمكية الواردة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، بأن الإنتاج العالمى من الأسماك بلغ 179 مليون طن، منها 82 مليون طن من إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة قدرها 46% من إجمالى الإنتاج العالمى عام 2018، وبلغ المصيد من المصادر الطبيعية 96.4 مليون طن بنسبة قدرها 54% من إجمالى الإنتاج العالمى عام 2018، وقد تم استخدام 156.4 مليون طن من مجموع الإنتاج الكلى فى العالم للاستهلاك البشرى، بمعدل قدره 20.5 كيلو جرام للفرد الواحد على مستوى العالم، وتم تخصيص 22.2 مليون طن للاستخدامات غير الغذائية لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية بصورة رئيسية

وجاء ترتيب الدول في إنتاج الأسماك كالتالي:

1- تربعت الصين على عرش الاستزراع السمكى فى العالم واحتلت المركز الأول، حيث بلغ الإنتاج حوالى 47.6 مليون طن، بنسبة قدرها 57.9% من إجمالى الإنتاج العالمى.

2- احتلت الهند المركز الثانى، حيث بلغ الإنتاج 7 مليون طن، بنسبة قدرها 8.6% من إجمالى الإنتاج العالمى.

3- احتلت اندونيسيا المركز الثالث، حيث بلغ الإنتاج 5.4 مليون طن، بنسبة قدرها 6.6% من إجمالى الإنتاج العالمى.

4- احتلت فيتنام المركز الرابع، حيث بلغ الإنتاج 4.1 مليون طن، بنسبة قدرها 5% من إجمالى الإنتاج العالمى.

5- احتلت بنجلاديش المركز الخامس، حيث بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بنسبة قدرها 2.9% من إجمالى الإنتاج.

6- احتلت مصر المركز السادس، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.6 مليون طن، بنسبة قدرها 1.9% من إجمالى الإنتاج من الاستزراع السمكى العالمى.

7- احتلت النرويج المركز السابع، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.4 مليون طن، بنسبة قدرها 1.7% من إجمالى الإنتاج العالمى.

8- احتلت شيلى المركز الثامن، حيث بلغ الإنتاج حوالى 1.3 مليون طن، بنسبة قدرها 1.5% من إجمالى الإنتاج العالمى.

9- احتلت ماينمار المركز التاسع، حيث بلغ الإنتاج 1.1 مليون طن، بنسبة قدرها 1.4% من إجمالى الإنتاج العالمى.

10- احتلت تايلاند المركز العاشر، حيث بلغ الإنتاج حوالى 891 ألف طن، بنسبة قدرها 1.1% من إجمالى الإنتاج العالمى.