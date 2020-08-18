"الثروة السمكية": مصر تحتل المركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي

قال الدكتور محمد العربي، مدير الدعم الفني بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، إن هناك إنجازا كبيرا تم خلال الفترة الحالية في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي بداية من الزريعة الصغيرة إلى الأسماك.

وأضاف العربي، خلال لقائه على فضائية Dcm، أنه منذ نحو 6 سنوات كانت مصر نتتج مليون و500 ألف طن من الأسماك، ولكن حاليا ننتج نحو 2 مليون طن، ومن المتوقع طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 أن نصل لنحو 3 ملايين طن من الأسماك.

وتابع، أن مصر تحتل المركز الأول بين دول إفريقيا، والمركز الأول في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي بين دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، والمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي، مؤكدا على أننا نحتل مكانة متميزة جدا ويكفي أن إنتاج مصر من الأسماك يعادل 56% من إنتاج دول حوض البحر المتوسط للاستزراع السمكي.

واستكمل، أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية واهتمامه بالشباب والاتجاه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر إلينا توجيهات من وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية بالبحث بعمل مشاريع تنموية بالتعاون مع جهات خارجية لدعم هذا القطاع.