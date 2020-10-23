بدء التحويل الورقي لكلية الاستزراع السمكي بجامعة العريش الأحد

قال الدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع السمكي والمصائد البيئية بجامعة العريش، إنه بدأت الموافقة على عملية التحويل الورقي للكلية ابتداء من الأحد المقبل للحاصلين على الثانوية العامة الشعبة علمية علوم ورياضة، إلى الحد الأدنى للقطاع، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف "الدكر" أن مجلس التعليم غير التقليدي بجامعة العريش في اجتماعه الاثنين الماضى، وافق برئاسة الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس الجامعة، على قواعد تحويل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 21 يوليو 2015 والمتضمن ما يلي:

1- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- يتم التحويل المناظر وغير المناظر لتقليل الاغتراب بنسبة 10%.

3- يتم التحويل المناظر بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعات مباشرة.

4- يتم التحويل بسبب الحالات الطبية عن طريق الجامعة مباشرة.

ووافق المجلس على قبول تحويل الطلاب الى كلية الاستزراع والمصايد البحرية جامعة العريش بحد أدنى بما يقرب 82% خلال العام الجامعي 2020/2021.

يذكر أن كلية الاستزراع والمصايد البحرية تحتوى على برنامجين من البرامج الجديدة يعملان بنظام الساعات المعتمدة، وهما تكنولوجيا الاستزراع البحري ويقوم بإعداد مهندس الاستزراع بحري، والبرنامج الآخر هو برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية يقوم بإعداد ضابط بحرى ثالث على سفن الصيد البحري، وهي برامج غير تقليدية غير موجودة بأي من الجامعات المصرية.

يأتى ذلك ضمن برامج التنمية التعليمية التي تقوم بها الدولة والقيادة السياسية لنشر قواعد التنمية المستدامة بمحافظة شمال سيناء على جميع المستويات، سواء العلمية أو الزراعية، الاستزراع السمكي والمصائد البحرية، بأسلوب تقدمي يتماشى مع عمليات التطوير الذي تشهده جميع المؤسسات التنموية في المحافظة.