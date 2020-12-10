حقوقيون يشيدون بنجاح مصر بحقوق الإنسان: تشريعات ومبادرات وإشادة دولية

اكد حقوقيون نجاح مصر بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بملفات تمكين المرأة والصحة وأيضًا مكافحة الإرهاب وهو حق من حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في شتى النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكّينها في كل المجالات، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ برامج الحماية الاجتماعية في مصر تشمل مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، ومنها برنامج الدعم النقدي، وبرنامج "سكن كريم".

وأثنى رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، على مبادرة الـ100 مليون صحة، والتي تمّ إطلاقها للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تمّ خلالها تقسيم المحافظات الـ27 على 3 مراحل بدأت في أكتوبر 2018 وانتهت في أبريل 2019، مع الإبقاء على وحدات صحية ثابتة في جميع المحافظات.

وتابع أنَّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في شتى النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكّينها بجميع المجالات، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة.

بدوره، أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، أنَّ نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأخير في جنيف، يُعد فشلًا جديدًا للمنظمات الإخوانية الإرهابية، منوهًا بأنَّ مصر نجحت في أهم اختبار حقوقي أممي بنسبة 82%، وحصلت على إشادة 110 دول في مجال حقوق الإنسان على جميع الأصعدة من بين 136 دولة.

كما أشادت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحها لـ"الوطن"، بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، مبينة أنَّ هناك علاقة استثنائية بين الرئيس والمرأة المصرية: "الرئيس يهتم جيدا بدور المرأة ويقدره".