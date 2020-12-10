الأزهر يعلن إنجاز غير مسبوق: اعتماد جودة 95% من المعاهد التعليمية

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، تحقيق إنجاز غير مسبوق، في ملف التعليم الأزهري، حيث تم اعتماد 95% من المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد بالهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

وبحسب بيان الأزهر الشريف، فإن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أصدرت قرارا باعتماد نحو 95% من المعاهد المتقدمة، حيث تقدم للهيئة 134 معهدا، حصل منها على الاعتماد 127، بنسبة اعتماد غير مسبوقة قدرها 95% من إجمالي المعاهد الأزهرية المتقدمة.

أوضح الأزهر، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2020، أقر الاعتماد بموجب القرار رقم 200 لسنة 2020، حيث شمل قرار المجلس، اعتماد 41 معهدا لرياض الأطفال من إجمالي 42 معهدا بنسبة 98%.

وشمل قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة اعتماد 50 معهدا ابتدائيا من إجمالي 55 معهدا بنسبة 91%، و28 معهدا إعداديا من إجمالي 30 معهدا بنسبة 93%، كذلك تم اعتماد 7 معاهد ثانوية بنسبة 100%، وبنسبة اعتماد مئوية إجمالية قدرها 95% من إجمالي عدد المعاهد المتقدمة للاعتماد، ونسبة صفر % رفض اعتماد، في سابقة هي الأولى.

وأكد الأزهر أن تلك القرارات تأتي لما تتمتع به المعاهد الأزهرية من التزام بمختلف معايير الجودة في العملية التعليمية بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وقال الأزهر الشريف، إنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقاً لخطة سنوية تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي وتجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية.

كما يتم الاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل، وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، مع تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد، من خلال برامج الدعم الفني النظرية والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.

وأطلقت المشيخة عبر موقع الأزهر الشريف، العديد من المناهج التعليمية، وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف التعليمية.