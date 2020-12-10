غرفة صناعة السينما ترفض عرض "صاحب المقام".. والمخرج: ذنبنا إيه؟

أعرب المخرج محمد العدل "ماندو"، عن استياءه الشديد من قرار غرفة صناعة السينما، بشأن منعها عرض فيلم صاحب المقام، بدور العرض السينمائي، بسبب عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وكتب ماندو العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: غرفة صناعة السينما رفضت عرض فيلم صاحب المقام في دور العرض، إن شاء الله حتى نسخة واحدة.

وتابع: "بحجة إنها متشجعش المنتجين يبيعوا أفلامهم للمنصات، وبعدين تنزل في السينمات، فبالتالي دور العرض هتتآثر والصناعة كلها ممكن يحصل فيها مشكلة، رغم إن احنا في ظرف استثنائي.. كورونا، تمام".

واستطرد: "الفيلم متحطش أصلا في ترشيحات الأوسكار، لأنه لم يعرض في السينمات، تمام، الجديد بقى إن الفيلم ياخد أعلى أصوات في المهرجانات المحلية، ويتم استبعاده لأنه لم يعرض في دور العرض، لا مش تمام".

وتساءل ماندو العدل، قائلًا: احنا صناع الفيلم ذنبنا أيه؟ بتحرمني من التقدير الأدبي والجماهيري ليه؟".

واستكمل غاضبًا: "ده فيلم مصري ويشرفك كغرفة وكمهرجانات، المفروض تدعم الفيلم مش تحاربه وتستبعده، استقيموا يرحمكم الله".

يذكر أن أحداث فيلم "صاحب المقام"، تدور حول "يحيى" ويجسد دوره الفنان آسر ياسين، الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح"، وتقوم بدورها الفنانة يسرا.

فيلم "صاحب المقام"، الذي عرض على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل الشهير بـ"ماندو".