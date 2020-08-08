9 معلومات عن الطفل عمر حسن بطل فيلم "صاحب المقام"

شارك الطفل عمر حسن، في بطولة فيلم "صاحب المقام" حيث أدى دور "ياسين يحيى" ابن "يحيى ياسين الرمالي" والذي قام بدوره الفنان "آسر ياسين" و"راندا" التي قامت بدورها الفنانة أمينة خليل.

"الوطن" يرصد أبرز 9 معلومات عن الطفل عمر حسن حسبما ذكرت والدته "غادة محمد" في تصريحات خاصة كما يلي:

1- اسمه عمر حسن عمره 9 سنوات ويدرس في الصف السادس بأحد المدارس البريطانية.

2- يعمل والده مرشد سياحي باللغة اليابانية ووالدته مرشدة سياحية باللغة الإيطالية ولديه أخ أكبر عمره 10 سنوات وأخت صغيرة عمرها عام ونصف.

3- شارك في الفيلم بعدما قابل "كاستنج" العمل وقدم عرض أمام الكاميرا ضمن مجموعة من الأطفال الذين تقدموا للمشاركة واختاروه للمشاركة في بطولة الفيلم.

4- شارك من قبل مع محمد رمضان في مسلسلات "نسر الصعيد" و"زالزال" وقدم دور محمد رمضان في طفولته.

5- شارك في مسلسل "سوبر ميرو" ومسلسل "مملكة إبليس".

6- شارك بالصوت في عمل دوبلاج لقناة "ديزني" وعمره 5 سنوات بجمل صغيرة وحصل على بطولات بعد ذلك لأعمال كرتونية وقدم بعض الأعمال الكرتونية مع منصة "نتفلكس".

7- يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويتحدث الفرنسية ويجيد الغناء باليابانية بعدما عمله والده التحدث بها كما يستطيع غناء بعض الأغاني الإيطالية وبالإضافة للغة العربية لغته الأم.

8- يحب كرة القدم ويمارس رياضة الكارتية وحصل على بعض البطولات والأحزمة الرياضية.

9- يعتبر فيلم "صاحب المقام" نقلة كبيرة له نظرًا لأنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع فنانين كبار وعلى رأسهم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل بالإضافة إلى استفادته من المخرج محمد العدل.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول "يحيى" رجل الأعمال الشاب الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، الطفل عمر حسن، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.