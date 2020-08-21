المفتي عن "صاحب المقام": الذهاب إلى الأولياء عمل صالح

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على فكرة فيلم "صاحب المقام" والتوسل للأضرحة وطلب السؤال من أصحابها، قائلاً: "أنا أذهب للمعنى والعمل الصالح الذي كان، ولا أذهب مكانًا بذاته، ماذا قدمت أنا في حياتي، العمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى لها مكانة عظيمة جدا".

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه عندما يرفع أحد الناس صوته في مسجد رسول الله، يقول له الإمام مالك، فيقول له الرجل "لماذا؟"، فرد عليه بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول"، فقال له ولكن رسول الله ليس معنا، فرد عليه: بل حي ومعنا بسنته وحي في مكانه.

وتابع: "عندما يمشي في المدينة كان لا يركب دابة، فلما سُئل لماذا لا تركب دابة في المدينة، قال أخشى أن تطأ الدابة بقدمها موضع كان يمشي فيه الرسول وأنا فوقها، أيقدس الإمام مالك التراب؟ لا يقدس المكان وإنما يذهب إلى المعنى".

وواصل: "لذلك لما أذهب لأولياء الله الصالحين أنا أذهب إلى هذا المعنى الراقي، إلى الولي الذي قدم لله عز وجل تاريخًا مضيئًا فكان أقرب لله ولأجل هذا القرب والبركة أنا معه".

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.