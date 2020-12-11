عصابة بالمنوفية تقتل موظفا بشريط لاصق: كنا فاكرين معاه فلوس

جلس مسجلان خطر مع صديقين آخرين لهما في منزل أحدهم فى بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، يبحثون عن مخرج لضائقة مالية يمرون بها، فلا أموال لشراء مخدرات أو غيرها من ملذات الحياة، جلس كل منهم يفكر فى طريقة لجمع المال، المال دون غيره وبأي طريق، حتى استقر أحدهم على اختيار موظف بالمعاش يقيم بمفرده فى منزله، "ظنّ" أنه يملك أموالا، فقرر سرقته بناء على ذلك.

خطة الجريمة

اتفق المتهمون على تنفيذ الجريمة بالدلوف إلى منزل المجني عليه وسرقة ما لديه من أموال، كما اتفقوا على التخلص منه حال وجوده في المنزل ومقاومته لهم، قسّم المتهمون أنفسهم لـ 3 فريق.. الأول يضم اثنين ينفذان الجريمة، والثاني يضم واحدا يراقب الطريق، والثالث يضم واحدا يقود "التوك توك" الخاص به لتوصيلهم.

القتل بدم بارد

تقابل المتهمون فى محيط منزل المجني عليه، الواقع فى إحدى قرى شبين الكوم، فى الوقت المحدد سلفا، ودلف اثنان منهم للداخل، فوجدا المجني عليه، وبدأ فى مقاومتهما للحيلولة دون وضع "شريط لاصق على فمه"، وظلّ يقاومهما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستغل المتهمون ذلك فاستولوا على هاتفه المحمول وجنيهات معدودة كانت معه، ولاذوا بالفرار.

اكتشاف الجريمة

توجه شقيق المجني عليه إلى منزل شقيقه، للسؤال عنه كالمعتاد، نظرا لغيابه بعض الوقت، فوجد باب المنزل مفتوحا، وفوجئ بجثة شقيقه الأكبر مسجاة داخل صالة المنزل، وتبين اختفاء هاتفه المحمول، فاستغاث بالجيران، وأبلغوا الشرطة.

خطة البحث

انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث وفضّت تجمع الناس حتى يتسنى الوقوف على ملابسات الواقعة، فتبين أن المجني عليه موظف بالمعاش، وأن الجاني استولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان يحتفظ به، وتم تحرير محضر أولي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى انتقلت للمكان، وأمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات المباحث

أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث، شارك فيه ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، لكشف غموض الواقعة، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، اثنان منهم مسجلين خطر، وأن الواقعة تمت بدافع السرقة.

القبض على الجناة

تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين، وضبط 3 منهم، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، بالاشتراك مع متهم رابع هارب، وأكدوا أن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، مع المتهم الهارب.

وتحرر محضر مرفق بالمحضر الأول، وأُحيل للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.