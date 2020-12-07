التفاصيل الكاملة لتمزيق شاب وجهه بمطواة بعد وفاة والدته بكورونا: مسجل خطر

شهد مستشفى المنشاوي العام بطنطا، قيام مسجل خطر، بإصابة نفسه بجرح في الرأس والذراع والوجه بواسطة مطواة، بعد لحظات من وفاة والدته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالمستشفى.

وكشف الدكتور من محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، تفاصيل الواقعة، لافتا إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى منذ أسبوعين استقبل سيدة عجوز في العقد الثامن من عمرها، وكانت مصابة بالسكر والكلى، وتبين بعد الفحص أنها مصابة بفيروس كورونا، وعلى الفور تم عزلها في قسم العزل بالمستشفى، لتلقي العلاج وفقاً للبروتوكول الخاص بذلك.

وأوضح أنه في الأيام القليلة الماضية، تدهورت حالة السيدة، ورغم محاولات الطاقم الطبي ووضعها على جهاز التنفس الصناعي لكنها كانت محاولات بدون جدوى وتوفيت أمس بفيروس كورونا.

وأشار "جابر" إلى أن أحد أبناء السيدة المتوفاة خلال فترة تواجدها في قسم العزل كان يسعى للدخول لها وكان أمن المستشفى يمنعه، حيث إنه ممنوع دخول مواطنين في قسم عزل كورونا، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس، وبمجرد أن علم بخبر وفاة والدته، حطم باب القسم ودفع فرد الأمن، ودخل حتى يرى جثمان والدته.

وفوجئ المرضى بقيامه بالبكاء الشديد والنداء على والدته "ردي عليا يا أمي"، واستخراج مطواة كانت بحوزته وأصاب نفسه بجروح في الوجه والرأس والذراع اليسرى، وذلك تحت تأثير الكحول حيث كان متعاطيا مواد مخدرة " ترامادول" وكان يحاول التعدي على أطقم التمريض في المستشفى بالجرى وراءهم في طرقة القسم، ما دفع إدارة المستشفى لإبلاغ نقطة شرطة المستشفى للتعامل معه والسيطرة على الموقف، والقدرة على تغسيل وتكفين المتوفاة وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

وكشف مصدر أمني مسؤول، في مديرية أمن الغربية، أن الشاب قام بإصابة نفسه بواسطة مطواة كانت بحوزته، في الرأس والذراع والوجه، وأثناء ضبطه عثر بحوزته على مواد مخدرة، إلى جانب أن عينة تحليل المخدرات أثبتت تعاطيه مواد مخدرة، وكان تحت تأثير الكحول أثناء وفاة والدته، وبعمل التحريات عنه تبين أنه مسجل خطر، وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا مقطع فيديو يتضمن قيام شاب بتمزيق وجهه بمطواه وكان يبكي مردداً: "ردي عليا يا أمي"، حزنا على فراق والدته ووفاتها بفيروس كورونا، وذلك في مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ومحاولة بعض المرضى تهدئته.