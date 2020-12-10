"التخطيط" تشارك في مؤتمر بيزنكس مصر 2030

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 في فعاليات المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية في نسخته الثالثة "بيزنكس مصر 2030".

وخلال كلمتها قالت د. غادة خليل إن بيانات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن الأهمية البالغة التي تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر داخل الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، تتضمن 9.7 مليون فرصة عمل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.

وأضافت خليل أنه وفقًا لآخر مؤشرات أصدرها رواد ميتر، فإن الشركات الناشئة التي جذبت استثمارات خارجية بلغ عددها 402 شركة في آخر 10 سنوات، بإجمالي استثمارات وصل إلى 3 مليارات جنيه، ووفقا لمؤشرات العام الماضي، فإن مصر استحوذت على ما يقدر من 25% من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشارت إلى أن موضوع هذا الملتقى يأتي ضمن توجه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بإتاحة وتمكين فرص الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال، حيث عملت الحكومة المصرية على دعم وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها إتاحة التمويل، وأن الحكومة شرعت في ذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات بعقد الشراكات بين جهات مختلفة، فضلاً عن إتاحة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من أجل زيادة فرص الاستثمار وإيجاد فرص عمل من خلال زيادة نسب التشغيل وأيضًا زيادة الانتاج والقيمة المضافة ومن ثم دعم التنمية الاقتصادية، وذلك بدعم من رجال الأعمال.