وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يستثمر في شركات الخدمة الوطنية وستطرح بالبورصة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بعدد من كبار الكتاب والصحفيين، بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، بحضور الدكتور أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق.

الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل

وخلال اللقاء أوضحت "السعيد"، أن إنشاء صندوق مصر السيادي، جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، مشيرة إلى أنه كان هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أضافت "السعيد"، أن صندوق مصر السيادي، يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.

تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوى كل الاستثمارات

تابعت الوزيرة، أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق، إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوى كل الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف، بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين.

ولفتت إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين، على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي، بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.

تعظيم العائد من أصول الدولة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.. ضمن أولويات خطة الصندوق الاستثمارية

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية، لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.

وأوضحت الوزيرة، أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق، تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج.

ولفتت إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق، وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة لـ ضخ استثمارات مشتركة

وأكدت "السعيد"، أنه على المستوى المحلي، تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق وكل من وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص.

وكشفت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق، اتفاق تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في فبراير 2020، للمشاركة في الاستثمار في الأصول المملوكة للجهاز.

ونوهت بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة، في دعم بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة في وقت الأزمات من خلال خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد، وتوفير احتياجات المواطنين، ويتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص، لاستكمال عملية التنمية والتوسع في تلك الاستثمارات محليا ودوليا.

إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة

أما على المستوى الإقليمي قالت السعيد، إنه تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات، أبرزها:

الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولي: وقع الصندوق في يناير الماضي على هامش أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الافريقية، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأوضحت أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة، تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

كما أن الصندوق يعمل حاليا على عدة مشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة، خاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي، كما يركز الصندوق على توطين الصناعة.

وأشارت إلى أن تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، يعد خطوة حقيقية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة وقیادتها السیاسیة، بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد في مصر، خاصة الوحدات المتحركة، بما يؤمن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة، وزيادة القدرة على التصدير، وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة في 24 نوفمبر 2020 في منطقة شرق بورسعید.

"الصندوق" شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة

وحول الملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، قالت السعيد، إنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020، وصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

وأكدت أن أهم الملامح الرئيسية للقانون، تتمثل فى أنه وفقاً لقانون إنشاء الصندوق فهو الصندوق السيادي الأوحد لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه.

وحددت المادة (3) من قانون إنشائه أهداف الصندوق: بأنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، من أجل الأجيال القادمة، وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة للمؤسسات المالية، إلا أن الممارسة العملية، أظهرت الحاجة إلى أهمية أن يكون للصندوق آلية للتعامل مع أموال وأصول الكيانات والشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأن يُعهد للصندوق إدارتها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك دون نقل ملكيتها للصندوق، وتم بالفعل إتاحة هذه الآلية للصندوق بمقتضى تعديل قانون إنشاء الصندوق بموجب القانون رقم 197 لسنة 2020.

وأردفت وزيرة التخطيط، أن آلية نقل الأصول للصندوق، وفقاً لقانون إنشاء الصندوق، يجوز نقل الأصول إليه، وقد فرق القانون بين نوعي الأصول: بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ولكن العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني التابع له الأصل.

وحول مجلس إدارة الصندوق أشارت الوزيرة، إلى أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق، فهي برئاسة رئيس مجس الوزراء، وعضوية وزير التخطيط، ووزيري المالية والاستثمار، وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مراجعة حسابات الصندوق، تتم من قبل مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العام للرقابة المالية، فضلاً عن أن قانون إنشاء الصندوق، أوجب إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق، إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأكدت المادة 6 مكرر من قانون إنشاء الصندوق، على عدم الإخلال بحق التقاضي، لأي من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، وكذلك منحت الحق للجهة المالكة للأصل في أن تطعن على القرار، وكذلك الجهة المنقول إليها، يجوز لها الطعن على القرار، وهذا يُعد تأكيدا للقواعد العامة المقررة قانونا بشأن الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.

وأكدت السعيد، أنه لابد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ، تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات، وتصنعُ بنفسِها النموذجَ الذى يتلائم مع طبيعتِها ويحققُ مصالحَها، ونحنُ فى مصرَ، نصنعُ نموذجًا اقتصاديًا يأخذُ ما يناسبنا من النظرياتِ الاقتصاديةِ وما يحقق مصالِحَنا ويتلائم مع ظروفِنا وطبيعة وحجمِ شعبِنا وأهدافِنا خلال السنواتِ المقبلة.

اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه

وأشارت "السعيد"، إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية، لا يعني التخلي عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة ، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أوإتاحة تملكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.

أضافت الوزيرة، أن الدولةُ المصريةُ كانت خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة، ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.

وقالت إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه، وتمَّ اختيارُ شركتين "الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول)، وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات.

وأعلنت طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى، ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية، وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.