وزيرة التخطيط: أنجزنا الكثير في مجال مكافحة الفساد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن الدولة المصرية قامت بجهد كبير للغاية في مجال مكافحة الفساد، والرقابة الإدارية بصفتها المنسق الرئيسي لهذا، لذلك نهنأها على هذا اليوم والإنجازات التي تمت في هذا المجال.

وأضافت "السعيد"، أن مصر لديها استراتيجية منذ عدة سنوات، وهناك إنجازات كبيرة تمت، نبدأ بالمحور المؤسسي "عندنا النهاردة مجموعة كبيرة من الخدمات التي تم ميكنتها والتي كان الهدف منها أن تحقق قدر عالي من الخدمات بشكل كفء وعلى قدر عالي من النزاهة والشفافية للمواطن المصري".

وتابعت، "لدينا اليوم خدمات تقدم من خلال بوابة مصر الرقمية، وأيضا خدمات تقدم من خلال المراكز التكنولوجية في المحافظات على مستوى 255 مركزا أو من خلال العربات المتنقلة وهذا محور هام للغاية لابد من أن نساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطن".

وأشارت، إلى أنه يتم إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وإنشاء وحدات جديدة جميعها تساعد المواطن في عدم الوقوع في الخطأ "بدل ما كنت بتصيد للمواطن الخطأ في الهياكل السابقة"، لافتة إلي أن الإستثمار في العنصر البشري والعقول يعتبر أهم محور وهو العنصر المستدام بالنسبة لنا.

وأكدت، أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد قامت بجهد كبير في تدريب العنصر البشري، "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتجهيز الشباب على القيادة، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وكل هذه المؤسسات هدفها رفع قدرات العنصر البشري ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة والقيم ومداونة السلوك الوظيفي على مستوي مؤسسات الدولة وأيضا نشر هذه الثقافة على مستوي شباب الجامعات ليكونوا جزء من هذه المنظومة وبالفعل لدينا مبادرة "طلاب ضد الفساد" موجودة في الجامعات المصرية وهدفها نشر ثقافة النزاهة والشفافية.

واستطردت، أننا لدينا قدر كبير جدا من الإنجازات في هذا المجال "نحن نسير في طريق له خطوات ثابتة ومحسوبة ونتابع هذه المؤشرات بشكل دوري وفي كل سنة في تحسن".