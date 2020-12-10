بوتين: يجب الرد بسرعة وبقسوة على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه يجب التعامل مع انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج بسرعة وبقسوة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله خلال لقائه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان:"عندما نواجه عنصراً من عناصر الانتهاك الواضح لحقوق الصحفيين، على الأقل الصحفيين في الخارج، فإن هناك ضرورة إلى الرد بسرعة وبقسوة".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه على الرغم من الدعاية لحرية التعبير إلا أن الشركاء الأجانب يستخدمون وسائل الإعلام الخاصة بهم كأداة لتحقيق أهدافهم، وينتهكون حقوق الإعلام الروسي.

وكان بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا سترفع قضية بشأن اضطهاد صحفيي "بالت نيوز" و"سبوتنيك لاتفيا".

وبات الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب، في السنوات الأخيرة، صعبا، فيما تبنى البرلمان الأوروبي في وقت سابق، قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، حيث تمت الإشارة إلى "سبوتنيك" و "آر تي" كتهديدين رئيسيين.