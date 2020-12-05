بوتين: مواجهة كورونا وحدت الملايين في أنحاء روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن مواجهة وباء كورونا وحدت ملايين المواطنين في أنحاء روسيا، مشيدًا بجهود المتطوعين المشاركين في مواجهة الجائحة"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو مع ممثلي حركة المتطوعين الروس والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي 2020"، أن قطاع الأعمال الروسي أظهر في زمن مكافحة فيروس كورونا المستوى العالي لمسؤوليته ونضوجه الاجتماعي.

وقال إن مسؤولية رجال الأعمال أمام المجتمع تجد انعكاسها في العديد من الأعمال النبيلة، مثل التبرعات المالية خاصة لتقديم دعم إضافي لمؤسسات الصحة العامة وشراء مستلزمات الوقاية الفردية للمتطوعين والمواطنين المحتاجين وتوزيع وجبات غذائية مجانية على أعضاء الفرق الطبية وفرق الإسعاف"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية للأنباء.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا سيسمح ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق في البلاد.

وسجل آلاف الأطباء والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في موسكو، بداية من اليوم، أسماءهم لتلقي لقاحات كوفيد-19، تمهيدا لحملة تطعيم شاملة على مستوى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتأتي التطعيمات بعد ثلاثة أيام من أمر للرئيس فلاديمير بوتن بإطلاق حملة تطعيم "واسعة النطاق" ضد كوفيد-19 على الرغم من أن اللقاح الروسي لم يستكمل الدراسات المتقدمة اللازمة لضمان فعاليته وسلامته بما يتماشى مع البروتوكولات العلمية الراسخة.

وكانت موسكو، التي تمثل حاليًا حوالي ربع الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، في طليعة المدن الروسية بفتحها 70 منشأة للتطعيم اليوم السبت.

وتمت دعوة الأطباء والمعلمين والعاملين في البلدية لحجز موعد لتلقي اللقاح، وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن حوالي 5000 سجلوا أنقسهم في غضون ساعات قليلة بعد بدء الحملة يوم الجمعة.

وتتباهى روسيا بأن سبوتنيك 5 كان "أول لقاح مسجل في العالم لكوفيد-19" بعد أن أعطته الحكومة الموافقة التنظيمية في أوائل أغسطس.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من خبراء دوليين، أشاروا إلى أن اللقاح تم اختباره على عشرات الأشخاص فقط في ذلك الوقت.

وتجاهل بوتين الشكوك بشأن ذلك، قائلا في أغسطس إن إحدى بناته كانت من بين أوائل من تلقوا اللقاح.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تم توفير سبوتنيك 5 للعاملين في المجال الطبي والمعلمين حتى عندما كان لا يزال في طور التجارب المتقدمة.

وقال العديد من كبار المسؤولين إنهم تلقوا أيضًا اللقاح، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع بدأ الجيش الروسي بتطعيم أطقم السفن البحرية المقرر مغادرتها في مهمة.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو الأربعاء الماضي إن أكثر من 100 ألف شخص في روسيا تلقوا بالفعل اللقاح.