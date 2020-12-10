عماد الدين حسين: زيارة الرئيس لفرنسا تصب في مواجهة الأطماع التركية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن أغلب وسائل الإعلام الرئيسة في أوروبا والعالم، اهتمت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة فرنسا، وأوضحت أن لها تأثير مباشر على الوضع في ليبيا وشرق المتوسط ومنطقة الشرق المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن كل ما رافق هذه الزيارة من اهتمام، يصب في المزيد من الاستقرار ومواجهة الأطماع والتحرشات التركية، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام المتربصة، لم ترَ في هذه الزيارة إلا بضعة سطور عن حقوق الإنسان.

وتابع، أن ملف حقوق الإنسان، جرى تضخيم المسألة من هذه الوسائل، دون أي حد أدنى من المهنية، خاصة أن آثار الزيارة واضحة للجميع، سواء فيما تحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو الرئيس الفرنسي، أو من نوعية المقابلات والتوجهات، مع العلم أن بعض المراقبين في العاصمة الفرنسية باريس، قالوا إن حاجة فرنسا إلى مصر هذه الأيام، أكبر بكثير حدًا من حاجة مصر إلى فرنسا، وبالتالي فإن إجمالي ما تم في هذه الزيارة من وجهة نظر هؤلاء المراقبين كان تطورا مهما في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والتطابق التقريبي في مواقف البلدين بالمواقف الرئيسة.

وأوضح، أن هذه الزيارة حققت مكاسب سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة، إذ أن مصر شرحت المزيد من الرؤية الإسلامية والعربية والمصرية فيما يتعلق بالإساءة إلى النبي محمد، لافتًا إلى أن السياسة الفرنسية شهدت تراجعا تكتيكيا حتى يتفرغ العالم كله إلى محاربة التطرف، كما أن مصر حصلت على المزيد من الدعم لموقفها.